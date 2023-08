Calciomercato, una squadra di Serie A si inserisce per Calafiori: le ultime

Dopo una valanga di acquisti il Milan si è guadagnato il titolo di reginetta del calciomercato di Serie A. Infatti sono tanti i volti nuovi arrivati in rossonero per rinfrescare l’aria a Milanello, dopo la chiusura del ciclo dello Scudetto. Tuttavia, nel giorno della presentazione di Musah, il Milan ha trovato una nuova concorrente per uno degli ultimi obiettivi di mercato.

Calafiori, c’è anche il Genoa

Infatti il Genoa, storica grande del nostro calcio, è tornata in Serie A e vuole costruire una rosa adatta alle aspettative di Gilardino. In questo vortice di facce conosciute, il Grifone si è inserito nella corsa a Calafiori, come riportato da TMW. Infatti il terzino piacerebbe molto nell’ambiente genoano, considerando come Calafiori sia già passato da Genova.

Tuttavia il problema, sia per il Milan che per il Genoa, sono le richieste del Basilea per il classe 2002. Inoltre il Milan dovrebbe prima risolvere la questione Ballo-Touré per poter affondare il colpo su Calafiori.

Dunque il Genoa resta alla finestra e, dopo essersi regalato un grande colpo come Retegui, potrebbe puntare a pestare i piedi al Milan, ancora a caccia del vice Theo. Tra l’altro proprio nel giorno in cui Messias è arrivato a Genova per le visite mediche.