Altro acquisto per il centrocampo di Stefano Pioli: potrebbe arrivare nonostante la permanenza di Krunic!

La nuova stagione sta ormai per prendere il via e al momento, la squadra che sembra essersi rinforzata maggiormente è il Milan di Stefano Pioli. Gli arrivi dei vari Chukwueze, Pulisic, Loftus-Cheek e Okafor, solo per citarne alcuni, hanno letteralmente galvanizzato l’ambiente rossonero, che era stato scottato dai pesanti addii di Maldini prima e di Tonali poi.

Ora però è arrivato anche il momento di vendere, sia per liberare alcuni posti che risultano essere di troppo, ma soprattutto per fare cassa e risanare in parte le finanze del club di Milanello. I nomi finiti sulla lista di Cardinale e Furlani sono diversi e tutti con grandi percentuali di probabilità di lasciare Milano. Da Origi a Messias, fino a Caldara e De Ketelaere, i candidati sul piede di partenza sono sempre gli stessi.

I nomi di Lazetic, Adli, Caldara e Colombo sono quelli più caldi, ma ci sono anche i profili più noti a tenere sotto scacco il mercato del Milan. Per i primi due sono quelli che al momento hanno meno mercato rispetto ai loro compagni, con i rossoneri che vorrebbero cederli a titolo definitivo, ma con l’opzione del prestito che sembra essere ormai la soluzione più certa, in virtù del mancato interesse da parte di altri club. L’unica ad aver manifestato attenzioni è la Salernitana, che starebbe pensando di prelevare Adli con la formula del prestito e diritto di riscatto.

De Ketelaere sembrava essere, invece, vicinissimo alla cessione all’Atalanta, ma le alte commissioni e le alte richieste d’ingaggio dei suoi agenti potrebbero far saltare tutto.

Messias piace al Torino, con il quale si potrebbe imbastire uno scambio con Singo, anche se i granata vorrebbero virare su Malinovskyi, ma anche al Bologna, il quale sta sondando il terreno in queste ore

Nome nuovo per il centrocampo: dalla Serie A!

Sul fronte entrate, per il reparto di centrocampo, potrebbe arrivare un ulteriore innesto dopo Reijnders, Loftus-cheek e Musah.

Infatti, secondo quanto riferisce questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan continua a seguire con grande attenzione Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna in scadenza nel 2024. Questa operazione non sarebbe tra l’altro legata alla partenza di Rade Krunic, su cui c’è sempre il forte interesse del Fenerbahçe: l’argentino potrebbe infatti sbarcare a Milanello anche senza l’addio del bosniaco.