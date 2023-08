Caso Origi, il belga può restare in Serie A: un club fa sul serio!

In uscita già dall’inizio del mercato, sembra essersi ora aperta una nuova strada concreta per Divock Origi, che potrebbe clamorosamente rimanere in Serie A.

Ore caldissime per gli ultimi movimenti estivi, con un mercato giunto quasi ai suoi titoli di coda. Restano ancora possibili, dunque, clamorosi scambi di mercato. Uno dei quali, in casa Milan, dovrebbe avere come protagonista Divock Origi, da tempo fuori dal progetto di Stefano Pioli e che, alla sua corte, poco ha brillato.

Diverse le squadre che nelle scorse settimane hanno mostrato interesse per l’ex Liverpool, con una inglese che sembrava tenere in pugno il controllo della trattativa.

Ma secondo quanto afferrato da Tuttomercatoweb.com, ad essere in pole position per il cartellino del numero 27 rossonero c’è ora l’Udinese di Sottil.

Origi: il punto sulla partenza

Con l’addio di Beto, involato verso l’Everton e nei prossimi giorni destinato a svolgere le visite mediche, l’Udinese si trova senza numero 9. Una volta messa a punta la lauta cessione del brasiliano, dunque, la dirigenza friulana potrebbe accogliere Origi, desideroso di trovare il giusto spazio in Serie A, dopo la fatica della prima stagione.

Fino ad ora, questa sembra essere la pista migliore per il Milan, che aveva già deciso da tempo di far partire Origi, nonostante la mancanza di una trattativa convincente.

L’ostacolo più grande al decollo della trattativa? L’ingaggio molto alto, che ammonta a 4 milioni di euro netti a stagione. Da vedere, dunque, se l’attaccante belga e la società friulana riusciranno a trovare un accordo sulla cifra.