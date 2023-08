Cessione Krunic, cambia tutto: l’Allenatore del Fenerbahce a sorpresa

L’allenatore del Fenerbahce non si nasconde e si lascia andare ad alcune dichiarazioni che potrebbero cambiare le carte in tavola per la cessione di Krunic.

Questi sono gli ultimi giorni di calciomercato, il 31 agosto a mezzanotte questa sessione estiva di mercato volgerà al termine, nel frattempo però, i club cercano di approfittare di quest’ultima settimana per riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Il Milan in questi mesi ha fatto un ottimo lavoro e si è visto anche durante la prima gara di campionato vinta 0-2 contro il Bologna. Nel frattempo però, c’è un giocatore, tra i titolari schierati ieri da Stefano Pioli che potrebbe lasciare i colori rossoneri.

Si tratta di Rade Krunic che continua ad essere fortemente desiderato dal Fenerbahçe, l’affare però è un pò complicato per quanto riguarda le cifre.

L’allenatore del Fenerbahce vuole Krunic: le parole

Il Milan per il cartellino del giocatore chiede una cifra vicina ai 12-13 milioni di euro, il club turco per il momento non è andato oltre una proposta verbale di 4 milioni di euro.

Nonostante ciò però la voglia di portare Krunic in Turchia è molto alta, lo stesso allenatore Yagiz Sabuncuoglu, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni ben chiare e dirette sulla sua volontà di avere il giocatore in rosa: