“Ci piace moltissimo”, il tecnico conferma: può lasciare il Milan

Addio vicino per il giocatore del Milan, dopo le voci di mercato il tecnico conferma l’interesse per l’attaccante e toglie ogni dubbio.

Il Milan continua a cercare il terzo attaccante dopo essersi assicurato la permanenza di Giroud e l’arrivo di Okafor. Pioli, però, per stare sereno vorrebbe una terza punta affidabile che possa far bene qualora ci siano infortuni e eventuali imprevisti durante la stagione.

Broja e Ekitiké i primi nomi sulla lista. Il primo nelle fila del Chelsea, potrebbe partire in caso arrivasse una punta a sostituirlo nei Blues. Più complicata, invece, la pista per Ekitiké che potrebbe essere usato come pedina ulteriore di scambio dal Paris Saint-Germain. Il piano b si chiama Jovic: l’attaccante è ora alla Fiorentina, ma con una buona offerta potrebbe partire.

Colombo può lasciare il Milan

Logico pensare che il Milan dovrà liberarsi di un attaccante. Origi non sembra avere mercato in uscita e per questo potrebbe rimanere un altro anno in rossonero così da riscattarsi. Di conseguenza l’indiziato numero uno a partire è Lorenzo Colombo.

Il 21enne è appena tornato dal prestito al Lecce, con cui ha vissuto un’ottima stagione aiutando la squadra a non retrocedere in Serie B. Nonostante abbia dimostrato ampiamente di essere in crescita Colombo difficilmente troverebbe spazio al Milan.

Proprio per questo motivo la società sta valutando la sua partenza. Privarsene oggi per permettergli di maturare ulteriormente e di tornare al Milan con l’opportunità di giocarsi le sue carte. Su di lui diverse società italiane interessate, ma è nettamente in vantaggio il Monza.

Palladino conferma l’interesse per l’attaccante

Galliani crede nel suo valore ed è fortemente deciso a portare il ragazzo sponda biancorossa. Nella serata di ieri la squadra di Palladino ha giocato la sua prima partita della stagione contro l’Inter. Un debutto che gli è costato caro con una sconfitta secca per 2-0.

Il risultato evidenzia ancora di più la mancanza di un centravanti capace di far gol e di equilibrare i giochi e Palladino lo sa. Nel post partita, infatti, l’allenatore ha ammesso l’interesse per Colombo uscendo allo scoperto e dichiarando ai microfoni di Sky Sport stima e fiducia non solo verso l’attaccante ma anche verso Galliani e il suo operato.

