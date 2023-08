Clamoroso Milan: ci ripensa dopo le visite mediche!

Il giovane talento è a Milanello, ha svolto le visite mediche. Ma ci ha clamorosamente ripensato: è giallo per i rossoneri.

Il Milan, si sa, è operativo sul mercato ed è decisamente la squadra che più si è mossa nell’ultimo bimestre. Cessioni necessarie e fisiologiche, cui hanno fatto seguito i rimpiazzi giusti per garantire una squadra competitiva a Stefano Pioli. Un mercato importante, quello del Diavolo.

Un occhio al presente – necessario – perché Serie A e Champions League sono palcoscenici in cui i rossoneri vogliono confermarsi protagonisti. Ma occhio anche al futuro, a chi dovrà inserirsi nel Milan che verrà. Ecco, da questo punto di vista si registra un giallo: un classe 2006 ha già svolto le visite mediche per i rossoneri ma, al termine di queste, ci ha clamorosamente ripensato.

Clamoroso Milan: il nuovo Zielinski ci ripensa dopo le visite mediche

Il nome è quello di Mateusz Skoczylas, interessantissimo prospetto polacco in forza allo Zaglebie Lunin. Classe 2006, è un trequartista dinamico che può essere utilizzato da jolly su tutto il fronte d’attacco. Un nome che lo scouting del Milan non ha smesso di monitorare negli scorsi mesi. 17 anni, già nel giro della Nazionale, in patria è considerato il nuovo Zielinski.

Il polacco era sbarcato a Milano nella giornata di ieri, per svolgere le visite mediche di routine ed iniziare la nuova avventura a Milano. Un acquisto di prospettiva, per il Milan, sempre molto attento ai giovani in giro per l’Europa, soprattutto se di talento e spendibili in futuro. Eppure qualcosa è andato storto.

Completate con successo le visite mediche, si è registrato un improvviso stop nella trattativa tra il club rossonero e l’entourage del trequartista. A riferirlo è il giornalista polacco Tomasz Wlodarczyk. Infatti, il giocatore e la sua famiglia hanno bloccato tutto, in quanto dubbiosi sul trasferimento a Milano. Una situazione anomala, di certo poco frequente in dinamiche che spesso filano lisce come l’olio. C’è sempre una prima volta, a quanto pare. L’affare, al momento, è fermo. Perché Skoczylas ci ha ripensato.

E nel mentre che è a Milano, si è inserito un altro club: lo Sporting Lisbona sta tentando il ragazzo, che al momento ha preso tempo per riflettere e prendere la decisione – per lui – più conveniente e consona. Ed ora aspettano tutti: il Milan, appeso al palo, lo Sporting che insiste e soprattutto lo Zaglebie Lunin, che considerava già fatto l’affare.