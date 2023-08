Clamoroso Vranckx: di nuovo in Serie A e… giocherà la Champions

Aster Vranckx verso il ritorno in Serie A, lo vuole una squadra rivale dei rossoneri che giocherà anche la prossima Champions League.

L’avventura di Aster Vranckx a Milano con la maglia rossonera non è stata esattamente di quelle che i tifosi del Milan non dimenticheranno mai. Il difensore era arrivato al Milan un anno fa dal Wolfsburg con un’operazione di prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il giovane difensore era stato accolto con parole di entusiasmo da parte della dirigenza del club e del mister Stefano Pioli, che sembrava avere molta fiducia in lui.

Il rendimento del difensore belga non è stato sempre in linea con le aspettative e la dirigenza ha deciso di non attivare l’opzione che prevedeva il riscatto da parte del Milan nei confronti del Wolfsburg. Questo perchè, nelle sole 10 presenze totali del difensore nell’ultima stagione con la maglia del Milan, non deve aver fornito a Stefano Pioli le indicazioni necessarie per spingere per una sua permanenza in Italia con la maglia rossonera. Devono essere di diverso avviso però i dirigenti di un’altra squadra italiana, che disputerà anch’essa la Champions League, perchè hanno messo nel mirino proprio il difensore di proprietà del Wolfsburg.

Vranckx torna in Serie A e in Champions League

Aster Vranckx è finito nel mirino della Lazio di Claudio Lotito, che vorrebbe portare nella Capitale il difensore belga per fornire un rinforzo a Maurizio Sarri in vista della prossima stagione in cui i biancocelesti dovranno disputare tre competizioni, ovvero la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League. Visto lo spazio che ha trovato l’anno scorso nella difesa del Milan, per i tifosi rossoneri non dovrebbe trattarsi di un grande rammarico, ma c’è sicuramente curiosità nei confronti di un profilo che era arrivato con tantissime aspettative.

Il difensore classe 2002 avrebbe già aperto alla possibilità di ritornare a giocare in Italia, tentato in particolare dalla prospettiva di giocare sui palcoscenici della prossima Champions League. La Lazio continua a lavorare con il Wolfsburg per la chiusura dell’affare che porterebbe il difensore belga nuovamente in Serie A. La speranza dei tifosi del Milan e della dirigenza rossonera è che Aster Vranckx non si trasformi in un rimpianto di calciomercato, ma magari continui nel rendimento non pienamente convincente che ha avuto nel corso dell’ultima annata in cui ha vestito la maglia del Milan. Nel corso delle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe riportare in Italia l’ex Milan.