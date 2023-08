Colombo andrà via? Una squadra di Serie A fa sul serio

Cessione in vista per il Milan: si cerca l’accordo

Il Milan può tranquillamente essere considerata una delle reginette di questo mercato. Lo dimostrano i tanti acquisti della nuova gestione Furlani-Moncada, volti a rivoluzionare la rosa del Diavolo dopo la chiusura del ciclo che ha portato allo Scudetto ed alla semifinale di Champions League.

La cessione di Tonali al Newcastle, madre della campagna acquisti dei rossoneri, può considerarsi ormai alle spalle, anche se sarà il tempo a dare ragione o torto al Milan. Inoltre Pioli può già contare su una rosa praticamente completa prima di ferragosto, a dimostrazione di quanto abbia lavorato sodo la squadra mercato sul lato entrate.

Un attaccante con le valigie in mano: la situazione

Addirittura sembrano esserci dei problemi di abbondanza, soprattutto in attacco, dove qualcuno, per forza di cose, partirà.

E, secondo quanto raccolto da Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il primo nome in cima alla lista del Cagliari è Lorenzo Colombo, centravanti del Milan che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Lecce. La destinazione sarebbe gradita al giovane prodotto del settore giovanile rossonero con i sardi che hanno bisogno di una nuova punta dopo l’infortunio di Lapadula.