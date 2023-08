Colpo a sorpresa di Galliani: subito in campo contro il Milan

Adriano Galliani piazza il colpo: per il nuovo acquisto del Monza debutto speciale contro il Milan nel Trofeo Berlusconi.

Quando si parla di Milan, Adriano Galliani e famiglia Berlusconi la mente va subito agli anni d’oro del Milan. Campionati, Champions League, Mondiali per club. Un trentennio di trionfi su cui l’allora presidente Silvio Berlusconi e l’amministrato delegato Galliani hanno messo il sigillo. Una lunga storia d’amore destinata ancora ad incrociarsi col Monza in Serie A.

Non ci sarà però da attendere la prossima stagione perché il prossimo otto agosto, per gli amanti del calcio romantico, Monza e Milan si scontreranno all’U-Power Stadium nel primo trofeo Silvio Berlusconi, dedicato alla memoria dell’ex presidente deceduto lo scorso 12 giugno. Per l’occasione Adriano Galliani è pronto a regalare un nuovo debutto ai suoi tifosi.

Monza, c’è il sì di D’Ambrosio: a breve visite mediche e firma

Stando alle ultime indiscrezioni, il Monza ha ottenuto il sì definitivo di Danilo D’Ambrosio, ex terzino dell’Inter, svincolatosi lo scorso 30 giugno, al termine del contratto con i nerazzurri. Un lungo inseguimento, quello di Galliani, col Monza dal primo momento in pole per assicurarsi le prestazioni del difensore campano.

Sciolte le ultime riserve, D’Ambrosio ha deciso di sposare il progetto del Monza di Palladino, volenteroso di dare il suo contributo per i brianzoli, autentiche rivelazioni della passata stagione. Già programmate le visite mediche in settimana: per D’Ambrosio contratto annuale, mentre sono in fase di discussione le eventuali opzioni per un rinnovo, legate ovviamente agli obiettivi da raggiungere col Monza.

Un acquisto di assoluto spessore per rinforzare la difesa a disposizione di Mister Palladino. D’Ambrosio, che in nerazzurro ha totalizzato 286 presenze e 21 gol, può essere un autentico jolly per il Monza, anche in chiave spogliatoio. Arriva in Brianza per dare quindi il suo contributo alla causa.

E lo farà dal debutto che, sempre più probabilmente, sarà il prossimo 8 agosto nel novero dell’amichevole tra biancorossi e rossoneri in memoria di Silvio Berlusconi. Sarà una serata di festa, nel ricordo di un uomo che ha scritto pagine importanti di calcio su ambedue le sponde. Ma sarà forse anche un po’ derby, considerando la lunga militanza nerazzurra di D’Ambrosio.

Nel giro delle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca ed anche il debutto per D’Ambrosio con i colori della nuova squadra. L’Inter nel cuore, probabilmente. Ed il Milan nel destino, senza ombra di dubbio.