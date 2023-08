Come Danjuma: niente Milan, è ad un passo dall’Everton

Niente Milan per l’obiettivo rossonero. Dopo Danjuma, sfuma anche un altro calciatore: è ad un passo dalla cessione all’Everton.

Il Milan non ha ancora chiuso con questo calciomercato estivo. Da qui al prossimo 1 settembre, data di chiusura della sessione estiva, i rossoneri tenteranno ancor di più di rafforzarsi. Più in generale, cercheranno di sfruttare le occasioni del mercato, da cogliere al prezzo giusto ed al momento giusto. Pioli ha già una rosa di gran qualità a disposizione, come ha lui stesso ammesso. Ora si cercherà comunque di perfezionarla ulteriormente.

Le opportunità, in giro per l’Europa, di certo non mancano ed i nomi in lista sono diversi in differenti zone del campo. Anche e soprattutto in attacco, dove il Milan ha necessità di riempire gli slot e avere delle alternative da utilizzare nel corso della stagione, che si preannuncia già lunga e tortuosa. Si valutano diversi profili. Ma in fase di valutazione qualcuno può sfumare: un calciatore attenzionato dai rossoneri, a tal proposito, è in orbita Everton. Ed è vicino alla firma col club di Liverpool.

Dopo Danjuma, l’Everton raddoppia: altro sgarbo al Milan, firma vicinissima

Tra i nomi seguiti dal Milan c’era anche quello di Arnaut Danjuma, finito poi all’Everton. Ora, i Toffees sono vicinissimi ad un altro calciatore che il Milan seguiva da tempo e che, a questo punto, rischia definitivamente di sfumare. Trattasi di Hugo Ekitike, attaccante o ala francese classe 2002, in forza al Paris Saint-Germain.

Nativo di Reims, ma con origini camerunensi, il giovane attaccante ha faticato a trovare spazio tra le stelle del PSG. Pertanto, per lui, si prospetta una cessione nelle prossime settimane. Intenzionato com’è a trovare più continuità, Ekitike è anche sul taccuino del Milan come si diceva. Un profilo ritenuto idoneo e funzionale per entrare nel gruppo rossonero.

Tuttavia l’Everton si è mosso per tempo ed ha elaborato già la sua strategia di acquisto, come riporta Fabrizio Romano su Twitter. Da Liverpool sono pronti ad offrire al PSG un prestito per il giovane Hugo, che comprenda immediatamente l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Al momento è un chiacchiericcio, nulla più. I dialoghi tra i club sono solo all’inizio e nelle prossime ore le parti si riaggiorneranno.

Quel che è certo è che l’Everton fa sul serio e si è mosso direttamente col PSG, lasciando da parte gli ammiccamenti e giocando a carte scoperte. Per il Milan un’altra beffa?