Dal PSG al Milan, Moncada lavora al colpo in attacco

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” il Milan starebbe trattando col PSG per rinforzare il parco attaccanti.

Dopo l’acquisto in difesa di Marco Pellegrino dall’Atletico Platense, i rossoneri hanno l’obiettivo di puntellare un ruolo fondamentale: la punta. Il 36enne Giroud e l’esordiente Okafor non sono in grado, da soli, di tenere le chiavi dell’attacco di Pioli e si vira, date le tre competizioni da affrontare, su diversi profili.

Tra i vari nomi spuntati fuori ci sono quelli di Armando Broja, in uscita dal Chelsea, 21enne, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni e di Hugo Ekitike. Quest’ultimo, centravanti del Psg, può essere una soluzione per il calcio milanista. Apprezzato dall’ex mister della Fiorentina, il calciatore francese potrebbe andare a colmare il vuoto di Lorenzo Colombo. L’attaccante italiano, infatti, è corteggiato da Genoa, Cagliari e Monza: il suo futuro sembra lontano da Milano, nonostante l’ottima stagione passata conclusa con una meritata salvezza con il Lecce.

La valutazione del calciatore ex Reims si aggira attorno ai 20 milioni di euro e Cardinale sarebbe disposto a trattare ad oltranza pur di concludere un calciomercato a dir poco stellare. Nonostante la dolorosa cessione di Sandro Tonali e gli addii sorprendenti di Maldini e Massara, il calciomercato rossonero non ne ha risentito affatto.

Il PSG tratta lo scambio per Kolo Muani: il Milan accellera

La partita è ancora aperta e la corsa per Ekitike, a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato, si fa sempre più dura. L’attaccante ha esordito con il nuovo Psg targato Luis Enrique pur giocando solamente 8 minuti. Dato che può significare diverse possibili situazioni: un’iniezione di fiducia o un indizio di separazione. La squadra parigina, infatti, starebbe cercando anch’essa una punta nel suo corso di rivoluzione, dopo gli addii di Sergio Ramos, Messi e Neymar su tutti.

Il centravanti indiziato è Kolo Muani, con il quale già si è vicini all’accordo, dell’Eintracht Francoforte con cui bisogna trovare una formula di acquisto che possa beneficiare ad entrambi i club ed il nome messo più in luce in un eventuale scambio è proprio quello di Hugo Ekitike. Sullo sfondo c’è la suggestione Romelu Lukaku ancora bloccato a Londra con cui però non sono stati avviati alcun tipo di contatti.

Sarà decisiva, dunque, la volontà del calciatore per lo sviluppo di questo clamoroso intreccio di mercato. Ultimi giorni tutti da vivere, con il Milan che vuole concludere in bellezza regalandosi la ciliegina sulla torta per affrontare la stagione nella maniera migliore possibile sia in Italia che in Europa. Pioli è già partito benissimo ma l’annata sarà molto lunga e contorta, servirà mettere quante più forze possibili a disposizione del mister per gestire le tre competizioni.