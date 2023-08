Dalla Francia, affare a rischio per il Milan: blitz dell’Eintracht

Ultime trattativa in entrata in casa Milan, si vuole chiudere con un attaccante e sembra essere stato trovato il giusto erede di Oliver Giroud con cui condivide anche la nazionalità.

Il Milan continua la caccia all’erede di Oliver Giroud. Secondo ‘TeleFoot’, il sogno si chiama Hugo Ekitike. L’attaccante francese del PSG è il calciatore messo nel mirino dalla dirigenza rossonera e proverà di tutto per strapparlo alla concorrenza.

Secondo le ultime i rossoneri oltre il talentuoso calciatore francese hanno messo gli occhi anche su Armando Broja. Per l’attaccante c’è però anche la concorrenza dell’Eintracht Francoforte, forte anche del possibile tesoretto fatto con Jesper Grænge Lindstrøm, promesso oramai al Napoli.

L’affondo per Ekitike, il piano del Milan

L’assalto al calciatore del PSG però è molto complesso, in ballo, c’è sicuramente la voglia del calciatore che non vuole lasciare Luis Enrique, visto anche i tanti cambiamenti offensivi dei parigini, il talento sta cercando di ritagliarsi sempre più spazio approfittando anche dell’assenza di una vera punta (escludendo Mbappé che funge da jolly nel tridente del tecnico spagnolo).

Il Milan infatti nei prossimi giorni ha in mente una nuova visita a Parigi per tornare a discutere con il ragazzo e il suo agente. L’idea è di un prestito con diritto di riscatto come sottolineato da TeleFoot nelle ultime ore di oggi.