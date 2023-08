Dalla Germania, il Milan ha scelto l’attaccante: contatti avviati

Il Milan è ancora alla ricerca di un vice Giroud. Uno dei profili più interessanti per Pioli potrebbe arrivare dalla Germania.

Ormai manca veramente pochissimo al primo fischio d’inizio che sancirà l’inizio della Serie A, anche se i tifosi del Milan dovranno aspettare ancora qualche ora. Infatti i rossoneri scenderanno in campo a Bologna lunedì alle ore 20:45 per inaugurare la propria stagione ufficiale. Per il Milan è stata un’estate rivoluzionaria, in cui Furlani e Moncada hanno praticamente rivoltato la rosa rossonera come un calzino per dare inizio ad un nuovo ciclo. Tuttavia, nonostante sia passata la metaforica data di ferragosto, per il Milan potrebbe ancora esserci aria di mercato. Un mercato che potrebbe scaldarsi proprio in questo rush finale che ci separa dal 2 di settembre.

Infatti i rossoneri sono ancora alla ricerca di un’alternativa ad Olivier Giroud: alla 36esima primavera è complicato chiedere al francese di fare più di 30 presenze. Di conseguenza il Milan ha provato a muoversi, sondando il terreno per diversi bomber vecchio stampo. Inoltre è difficile pensare che Okafor, nuovo arrivato in casa Milan, possa agire da vice Giroud: le caratteristiche sono decisamente diverse. Così il Moncada e Furlani avrebbero puntato il proprio mirino verso la Germania, dove sono sicuri che il Diavolo abbia trovato il proprio vice Giroud, e non solo. Infatti ci sarebbe già l’accordo tra rossoneri e bomber.

Milan, piace Azmoun

La ricerca di un secondo numero 9 per il Milan dovrebbe accelerare in questo rush finale di mercato, con il fine di dare a Pioli una rosa pronta e con rotazioni profonde. Per questo Moncada e Furlani, come riportato da Bild e Sky Sport.de, avrebbero aperto i propri contatti in Germania, contattando il Bayer Leverkusen per Azmoun. L’attaccante risponde a tutte le caratteristiche richieste per agire da vice Giroud: ottima elevazione e capacità di far girare la squadra. Di conseguenza il giocatore iraniano andrebbe a completare il reparto offensivo del Milan, che vanta già una grande diversità.

I margini per arrivare ad un accordo con il giocatore ci sarebbero, con Azmoun che sogna di fare il salto in una big come il Milan. Tuttavia, secondo Sky Sport.de, mancherebbe ancora qualcosa per arrivare al sì di entrambe le parti. Di conseguenza ora toccherebbe a Moncada e Furlani trattare con il Bayer Leverkusen e l’entourage del giocatore per portare il bomber iraniano sotto la Madonnina. Tuttavia potrebbe non essere così semplice. Infatti il giocatore è arrivato in Germania a gennaio 2022 e di conseguenza ha giocato con il Bayer solamente una stagione e mezza. Inoltre, secondo Bild, lo Zenit, ex squadra di Azmoun, vorrebbe riportarlo in Russia. È dunque aperta la pista che porta al Messi iraniano, così soprannominato in patria, che potrebbe arrivare a Milanello.