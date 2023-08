Dalla Germania sicuri: il Bayern Monaco sul top player del Milan

Dalla Germania ne sono sicuri: un top player rossonero può vestire la maglia del Bayern Monaco, Milan avvertito.

Secondo quanto riferito da Christian Falk, giornalista della Bild, sul proprio profilo twitter, ci sarebbe il concreto interesse da parte della formazione bavarese nei confronti di un top player del Milan. La squadra rossonera, forte di un mercato che l’ha vista essere regina, con una spesa di ben 110,5 milioni di euro ha bisogno di fare cassa, avendo un bilancio complessivo tra spese ed entrate in rosso: -46,5 milioni.

La dolorosa cessione di Sandro Tonali, al Newcastle per 70 milioni di euro, ha aperto una vera e propria ferita ai tifosi rossoneri e nonostante questo mercato ben studiato e gestito, un’altra cessione di livello sarebbe fatale per l’ambiente. Dal suo canto, la società rossonera sta ancora aspettando la decisione di De Ketelaere che ha fatto infuriare la dirigenza di casa e anche quella atalantina che aveva già tutto pronto pur di assicurarsi le prestazioni sportive del belga e di rilanciarlo nel calcio che conta dopo una stagione a dir poco terribile.

Il colpo dell’Inter può rovinare il Milan: il Bayern è pronto all’affondo

Un incrocio di mercato con i cugini dell’Inter, può mettere nei guai l’ambiente rossonero. Non a caso l’acquisto di Sommer dei nerazzurri ha fatto si che il Bayern potesse virare su portieri di un certo calibro per sostituire Manuel Neuer, il cui recupero dal grave infortunio – su gli sci a dicembre – non ha ancora dato una data certa. Il classe 86′, non sembra essere centrale nei piani di Tuchel ed il 35enne Sven Ulreich non garantisce sicurezza. Ad essere nell’occhio del ciclone è Mike Maignan.

Il portiere, successore di Lloris nella nazionale francese, non avrebbe sicuramente timore nel sostituire il campione del mondo con la Germania nel 2014. In più, il calibro e il blasone del club potrebbe incentivare ancora di più il francese a cambiare aria.

Nel mirino del Bayern Monaco c’è anche un altro portiere, quello del Porto e del Portogallo, Diogo Costa, classe 99′, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Stessa cifra di Mike Maignan, 28 enne, già dotato di una notevole esperienza grazie alle vittorie dei campionati, in Francia con il Lille e in Italia con il Milan, oltre al cammino strepitoso nell’ultima Champions League fino in semifinale, a suon di parate determinanti ed emozionanti con una leadership invidiabile. Nell’ultima stagione, nonostante alcuni acciacchi, ha collezionato29 presenze e 10 clean sheet.