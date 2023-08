Dalla Juve al Milan: ecco l’erede di Krunic

Ipotesi a sorpresa per il sostituto di Rade Krunic, sempre più nel mirino del Fenerbahce: l’ultima idea di mercato del Milan per il centrocampo lascia tutti a bocca aperta.

Il Milan non intende certamente fermarsi ora sul mercato: dopo una lunga serie di acquisti di assoluto livello, la società rossonera è comunque alla finestra, pronta ad approfittare di possibili affari da qui alle prossime settimane. Manca meno di un mese al termine della sessione di calciomercato ancora in corso, ma la sensazione è che, oltre alla questione relativa alle uscite, la dirigenza metterà a segno altri colpi.

Molto potrebbe muoversi dal momento in cui ci saranno delle uscite: tra i candidati principali a tal riguardo c’è il centrocampista Rade Krunic. L’ex Empoli è sempre nel mirino del Fenerbahce, che prova a tutti i costi a trovare un’intesa sull’affare con il Milan, che in ogni caso non intende abbassare di troppo le sue pretese. Le parti, al momento, sono distanti, ma un rilancio da parte del club turco potrebbe decretare l’avvicinamento per il centrocampista bosniaco, che intanto lavora regolarmente agli ordini del tecnico Stefano Pioli, anche se l’addio resta lo scenario più probabile. Per restare, il calciatore chiede un sostanzioso aumento dell’ingaggio, motivo per cui è finito nell’elenco dei cedibili. Nel caso in cui il rossonero dovesse partire, si fa largo un’ipotesi a sorpresa per quanto concerne il suo eventuale sostituto.

Proposto Paredes: la novità

Tra i nomi posti all’attenzione del Milan per il centrocampo c’è l’ex Juventus Leandro Paredes, che ha fatto ritorno al Paris Saint-Germain.

Il centrocampista argentino non sembra rientrare nei piani del neo tecnico dei parigini, Luis Enrique, e per questo potrebbe riaprirsi nuovamente le porte dell’addio, dopo che la stessa Juventus ha deciso di non puntare su di lui per il futuro. L’idea del club di Ligue 1 è quella di cedere il calciatore a titolo definitivo, per non incorrere nell’ennesimo affare a titolo temporaneo, ma è chiaro che un giocatore dal suo ingaggio è sempre difficile da piazzare alle medesime condizioni.

La società rossonera, al momento, non ha opzionato per un affondo decisivo, soprattutto perché è in attesa di scoprire innanzitutto quale saranno le sorti della trattativa con il Fenerbahce per Rade Krunic. Il profilo, però, non è disdegnato da Furlani e Moncada, consapevoli inoltre che l’argentino è tenuto d’occhio da altri club importanti di Serie A come la Roma e la Lazio e da altre società estere.