Dalla Serie A: ipotesi a sorpresa per sostituire Colombo

Il giocatore si offre ai rossoneri. Per lui sarebbe una grande occasione, giocherebbe la Champions League e lotterebbe per la conquista del titolo dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Ultime operazioni di mercato in casa Milan, occupato nelle faccende in uscita dei calciatori che non faranno parte del progetto, con un occhio anche agli incassi. Ma attenzione anche alle possibili occasioni del mercato in entrata che D’Ottavio, con il team operativo composto da Furlani e Geoffrey Moncada, potrebbe fiutare. La dirigenza milanista, dopo gli addii di Maldini e Massara, si è resa inaspettatamente protagonista di una sessione che resterà per sempre impressa nella mente dei sostenitori del diavolo.

I tifosi hanno ritrovato entusiasmo e coltivano il sogno di vedere la seconda stella cucita sul petto dei propri beniamini. Del resto, non si tratta di un desiderio così lontano e irrealizzabile poiché i rossoneri hanno tutte le carte in regola per imporsi sulle proprie antagoniste. L’ambiente Milan sembra averlo inteso, dunque lavora per terminare la finestra estiva di calciomercato in maniera egregia cercando di rinforzare la squadra con un altro attaccante che potrebbe arrivare proprio dalla Serie A; al tempo stesso i rossoneri starebbero pensando di far partire una punta talentuosa, in prestito, per liberare spazio al nuovo colpo.

Milan, Colombo può finire in prestito: Jovic pronto a rimpiazzarlo

Lorenzo Colombo è un attaccante cresciuto nel vivaio del Milan, squadra a cui appartiene sin dalla giovanissima età. Il classe 2002, tuttavia, fino ad ora non ha mai trovato ampio spazio nella rosa rossonera ed è stato lasciato partire in prestito per tre volte. Queste esperienze, senza alcun dubbio, hanno permesso al giocatore di farsi le ossa tra i grandi, soprattutto l’ultima a Lecce in cui Colombo ha trovato la gioia del gol per ben 5 volte ed è diventato l’eroe della salvezza dei salentini con il rigore messo a segno a Monza, allo scadere. Proprio Monza sembra essere ancora nel suo destino, poiché l’attaccante potrebbe sbarcare in Brianza.

L’affare potrà concretizzarsi solo se il Milan riuscirà ad ingaggiare un altro numero 9. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità, con un giocatore che si è proposto ai rossoneri: stiamo parlando di Luka Jovic. Il serbo, in forza alla Fiorentina, sarebbe disposto a lasciare il club toscano per cogliere l’occasione di giocare in Champions League e di lottare per un posto in prima classe in campionato. Bisogna attendere risposte del club milanese per capire se il trasferimento potrà definirsi. Lo riferisce TMW.