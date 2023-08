Decisione presa sul futuro di Colombo: novità sul rinnovo!

In casa Milan ci sono importanti novità legate al futuro di Lorenzo Colombo. La decisione sul futuro del giocatore è arrivata. Le novità!

I rossoneri continuano le operazioni in uscita legate alla sessione di mercato estiva. Molti i nomi vicini alla cessione o già ufficialmente ceduti. Il giovane Lorenzo Colombo, attaccante che ha vissuto lo scorso anno in prestito al Lecce, resta in orbita uscita, ma solamente in prestito senza alcun diritto di acquisto futuro.

La società punta forte sul giocatore per il futuro ed adesso è vicinissimo al rinnovo. Mister Pioli non lo ritiene, ad oggi, pronto del tutto per rivestire il ruolo di vice Giroud in questa stagione. Per lui si prospetta un prestito secco per acquisire importante minutaggio per poi tornare il prossimo anno per giocarsi un posto in prima squadra. Spunta una novità sul suo rinnovo!

Rinnovo prima della nuova esperienza, novità sulle date!

Secondo Matteo Moretto, noto giornalista, il centravanti viaggia spedito verso il rinnovo con i rossoneri. Ad attenderlo ci sarà molto probabilmente un prestito verso qualche squadra di Serie A. Il Monza sembra il favorito nella corsa per l’attaccante con il Cagliari lanciato subito dietro all’inseguimento.

Negli ultimi giorni si era parlato del rinnovo vicinissimo per il giovane Lorenzo Colombo. Ad oggi la situazione non è cambiata ma c’è la novità sulla lunghezza dell’accordo. Inizialmente si era ipotizzato un rinnovo fino al 2028, ma il centravanti estenderà il proprio contratto solamente fino al 2027 prima di lasciare il club in prestito.