Diretta sorteggi Champions League – dove guardarli in tv e streaming

Stasera terminano i preliminari di Champions League, domani i sorteggi per la fase a gironi in diretta televisiva e streaming.

Questa sera termineranno i match per la fase preliminare della UEFA Champions League. Un evento che anticipa di qualche ora il sorteggio per la fase a gironi che darà il via alla vera e propria competizione.

Sorteggi e fasce della Champions League

Le squadre qualificate alla fase finale della manifestazione sono 32 e si affronteranno in 6 gare in giro per l’Europa. A rappresentare l’Italia ci saranno 4 squadre: Napoli, Inter, Milan e Lazio.

Con l’esclusione della Juventus causa penalizzazione che non le ha permesso di arrivare ai punti necessari e, in seguito, anche omissione dalla Conference League patteggiata da entrambe le parti.

Per quanto concerne le fasce per le squadre qualificate c’è il Napoli in prima fascia perché campione d’Italia in carica, criterio che varrà per tutte le altre squadre di prima fascia. Nella seconda l’Inter che ha raggiunto la finale di Champions League a Istanbul poi persa con il Manchester City per 1-0 con gol di Rodri.

Terza fascia con ben due squadre italiane, Milan e Lazio. I rossoneri sono alla ricerca di un riscatto per la Champions scorsa e l’amara sconfitta con l’Inter in semifinale che è costata la mancata storica finale in Turchia. Per la Lazio, invece, prima occasione dopo 3 stagioni dall’ultima qualificazione raggiunta grazie all’ex tecnico Simone Inzaghi ora sulla panchina dell’Inter.

Le date delle giornate per la fase a gironi saranno le seguenti: il 19 e 20 settembre 2023 per la prima giornata e il 3 e 4 ottobre 2023 per la seconda giornata. Mentre il 24 e 25 ottobre 2023 per la terza giornata, il 7 e 8 novembre 2023 per la quarta, il 28 e 29 novembre per la quinta e il 12 e 13 dicembre 2023 per la sesta e ultima giornata.

Dove guardare i sorteggi in tv e streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. L’orario di inizio è previsto per le 18.00 CEST, a Grimaldi Forum di Monaco.

Quest’anno i diritti televisivi sono stati acquistati dai Sky e Mediaset, per cui queste due aziende saranno le principali promotrici della manifestazione.

La Champions League sarà trasmessa quindi su Sky Sport, canale Sky Sport 24 oppure sulla piattaforma streaming Sky Go, e in diretta tv sul canale 20 oppure sul sito streaming Mediaset Infinity.

L’offerta coprirà anche i sorteggi per gli ottavi di finale del 18 dicembre e quelli dei quarti di finale del 15 marzo 2024 che determineranno anche le semifinali e la finale.