E’ ancora Milan vs Inter sul mercato: sfida per il difensore

Il derby milanese prosegue senza sosta anche sul mercato. Possibile sfida per accaparrarsi le prestazioni del difensore.

Un’estate rovente quella del Milan. Partita con l’addio di Maldini e Massara e la cessione inaspettata – ma fruttuosa, almeno a livello economico – di Sandro Tonali, proseguita poi con un mercato in entrata che ha portato a Milano otto nuovi calciatori. Profili interessanti e di livello internazionale come Loftus-Cheek, Chukwueze e Okafor, tanto per citarne alcuni. Calciatori quasi tutti giovani e di prospettiva, destinati a costituire nei prossimi anni l’ossatura di un Milan forte e vincente.

Ora però c’è bisogno degli ultimi sforzi, ma soprattutto di lavorare sul campo per creare l’amalgama giusto che consenta alla squadra di esprimersi al meglio. Una responsabilità, questa, che grava quasi tutta sulle spalle di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha ancora a disposizione una settimana di tempo per migliorare un’intesa che durante la tournée americana è parsa ancora da trovare, almeno in parte. Certo è che lo spirito sembra quello giusto e lo testimoniano le parole nel post partita di Monza di Leao. Il portoghese si è detto felice dei nuovi acquisti, i quali a suo dire sono riusciti ad alzare il livello della squadra.

Ora l’ultimo obiettivo sul mercato è acquistare un valido difensore. Il Milan potrebbe sfidare l’Inter.

Mercato Milan, possibile sfida all’Inter per Tanganga: la situazione

Milan e Inter, entrambe, in questo momento sembrano avere tra le priorità l’acquisto di un difensore centrale. I nerazzurri stanno provando a convincere l’Atalanta per Demiral, ma tra le alternative figura da un po’ il nome di Japhet Tanganga. Il difensore del Tottenham piace per la capacità di ricoprire anche il ruolo di terzino e per la spiccata fisicità. Marotta sta provando a convincere gli Spurs ad accettare un prestito, ma potrebbe doversi presto guardare dalla controffensiva del Milan.

Moncada e Furlani hanno tra gli obiettivi principali quello di regalare a Pioli un nuovo difensore centrale che possa sostituire Gabbia, ceduto ormai un mese fa al Villarreal. Secondo Sport Mediaset, i dirigenti rossoneri tra i tanti nomi sul taccuino hanno inserito anche quello di Tanganga. Il centrale del Tottenham negli ultimi anni ha giocato pochissimo ma rappresenta comunque un profilo appetito. Il club meneghino, dunque, resta alla finestra anche in attesa di ulteriori mosse da parte dei cugini nerazzurri. L’ennesima sfida tutta milanese, questa volta fuori dal terreno di gioco, promette spettacolo. Vedremo nelle prossime settimane chi avrà la meglio.