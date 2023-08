“È la prima scelta per l’attacco”, arriva la svolta per il futuro di Colombo

Dopo il prestito della passata stagione al Lecce, per Lorenzo Colombo si prospetta una nuova destinazione.

Anche per il Milan di Stefano Pioli è partito il conto alla rovescia in vista del nuovo Campionato di Serie A: i rossoneri faranno il proprio debutto per la nuova stagione lontano da San Siro, a Bologna, lunedì 21 agosto alle ore 20:45.

Durante la fase di preparazione estiva prima della nuova stagione, in casa Milan si è vissuta una vera e propria rivoluzione, sia a livello societario sia a livello della rosa a disposizione del proprio allenatore: prima gli addii di Maldini e Massara, poi i diversi acquisti che hanno ringiovanito la squadra. Pioli, durante le amichevoli estive, ha già avuto l’occasione di testare i nuovi giocatori e farsi un’idea per la stagione.

A finanziare i ben 8 nuovi innesti in questa sessione estiva di mercato, è stata sicuramente la pesante operazione in uscita di Sandro Tonali: la partenza del centrocampista è stata un’operazione del tutto inaspettata, anche perché i tifosi puntavano sulla fede rossonera del giocatore. Con gli 80 milioni incassati dalla sua cessione, però, il Milan ha finanziato il proprio mercato in entrata.

Calciomercato Milan, Colombo verso una nuova destinazione in Serie A

Nei nuovi innesti di questo mercato, si contano molti centrocampisti e attaccanti; nonostante questo, Pioli starebbe chiedendo alla società un’ulteriore punta da aggiungere al reparto offensivo, visto che nella passata stagione è rimasto deluso dalle prestazioni di Origi.

A dire il vero, senza spendere ulteriori soldi, il Milan l’attaccante lo avrebbe in casa: stiamo parlando di Lorenzo Colombo. Il classe 2002 ha cominciato ad indossare la maglia rossonera nel 2010 e da lì ha fatto tutto il cammino nel settore giovanile, fino ad arrivare in prima squadra.

Con la prima squadra, Colombo disputa solo 5 partite poiché nella prima stagione nei grandi viene mandato in prestito nella seconda metà di stagione alla Cremonese. Rientrato da Cremona, l’attaccante italiano gioca un anno alla Spal e un altro al Lecce.

Attualmente il calciatore non sembra rientrare nei piani di Pioli, nonostante la preparazione estiva l’abbia fatta con la squadra rossonera: l’attaccante può partire, sempre con la formula del prestito, verso un club di Serie A, il neo promosso Cagliari. Colombo infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, è il primo attaccante nella lista di Claudio Ranieri e la società proverà ad accontentarlo.