“È stato prenotato”, addio al Milan più vicino: resta in Serie A

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Monza avrebbe presentato un’offerta per un attaccante rossonero.

Il capitolo attaccante, per i rossoneri, non ha fine ed oltre a comprare il vice-Giroud, il Milan deve cedere in prestito Lorenzo Colombo.

Il calciatore, ex Lecce, nell’ultima stagione ha collezionato 6 gol in stagione, dando un contributo enorme per la salvezza. Da ricordare il gol a Monza dal dischetto negli ultimi secondi del match.

Adriano Galliani, ds del Monza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l’abbiamo ancora discussa”.

Colombo-Monza, il punto sulla trattativa

Trattativa in cui la dirigenza rossonera vuole agire nella maniera migliore possibile pur di non indebolire la propria rosa, in vista delle tre competizioni che, quest’anno, la squadra di Pioli deve affrontare.

Con un tweet sul proprio account ufficiale, Nicolò Schira, ha fatto il punto della situazione sulla vicenda Colombo-Monza: “Il Monza ha prenotato Lorenzo Colombo in prestito secco, ma il Milan non ha ancora dato il via libera alla partenza. I rossoneri si sono presi ancora qualche giorno di riflessione: il classe 2002 verrà mandato a giocare solo se arriverà una punta importante e di livello internazionale”.