Elena Morali da impazzire: corpo perfetto e lato B da applausi (FOTO)

Elena Morali, showgirl bergamasca, ha mandato in tilt i social col suo ultimo scatto: posa perfetta e lato B da urlo.

Un’estate rovente, quella che gli italiani stanno vivendo in questi mesi. Temperature record, spiagge super affollate, tanto sole e divertimento. Ma l’estate, si sa, è anche il periodo dei bikini, delle pose da urlo, dei corpi mozzafiato. Ne sa qualcosa Elena Morali, la bellissima showgirl, ex concorrente della Pupa ed il Secchione e volto noto dell’Isola dei Famosi.

La Morali è una delle showgirl più seguite sui social (2 milioni di follower, n.d.r) ed è nota anche per la sua vita sentimentale: in passato è stata compagna di Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli, comico di Colorado, poi di Renzo Bossi, figlio del leader della Lega Umberto. Oggi è sentimentalmente legata a Luigi Mario Favoloso, discusso ex di Nina Moric.

Proprio con Favoloso, la Morali è in vacanza a Saranda, celebre località della costa albanese. E direttamente da lì ha postato le sue foto, mettendo in mostra un lato B a dir poco da urlo.

Lo scatto, la provocazione, le critiche: Elena Morali, lato B da urlo!

L’ultimo post di Elena Morali, si diceva, ha mandato in tilt i social. Su Instagram la showgirl bergamasca ha messo in mostra tutta la sua bellezza, con particolare attenzione al lato B. A giudicare dal numero di like, le foto sono piaciute e non poco ai due milioni di follower della Morali.

Il post è stato accompagnato da una didascalia che è un po’ a metà tra la provocazione e lo scherzo. “E le ventenni mute” – ha scritto la bella trentatreenne, salvo poi chiarire nei commenti, in risposta alle tante critiche suscitate dallo scatto (e dalla descrizione): “Ovviamente scherzo. Vorrei solo sottolineare il concetto di Costanza. Tutti voi potete ottenere il corpo che desiderate , basta solo un po’ di determinazione e di costanza nello sport e nell’alimentazione” – ha chiarito la Morali.

Ovviamente i commenti sono stati feroci, per utilizzare un eufemismo. Qualcuno ha provocato sostenendo di avere un lato B migliore, qualche altro ci è andato giù pesante: “Le ventenni che non vivono dal chirurgo e di complessi fisici dici??? Invidiarti il tuo malessere interiore ?? Rilassati ed impara ad invecchiare con gioia” – ha commentato un utente.

Insomma, per la maggiore i commenti si sono indirizzati sugli aggiustamenti chirurgici della showgirl. Ma qualcuno è andato anche oltre, alludendo alle attività che la Morali propone su OnlyFans. Il lato B da urlo ha incantato ma – è il caso di dirlo – ha anche spaccato.