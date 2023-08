Fa saltare la trattativa: Milan incredulo, l’aveva ceduto

Il Milan ha imbastito un asse di mercato col Besiktas. Ceduto Rebic però, un altro rossonero ha rifiutato la destinazione. Futuro in Italia?

Sono ore caldissime sulla strada che collega la Milano Rossonera alla Istanbul bianconera: Milan e Besiktas continuano a parlarsi dopo aver concluso l’affare Rebic. Altri affari potrebbero chiudersi tra le parti, coi turchi che hanno scelto gli esuberi del Diavolo per costruire la propria squadra. Nelle scorse ore si è registrato anche un interesse per Caldara, il che permetterebbe al Milan di continuare a monetizzare.

Ancora: i turchi si erano mossi per tempo per Junior Messias e col Milan la trattativa era in fase ben avviata. Tuttavia il calciatore brasiliano ha sciolto i suoi dubbi ed ha rifiutato la destinazione. Vuole continuare a giocare in Italia, in Serie A.

Messias, il no alla Turchia apre alla permanenza in Serie A: ecco dove

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex Crotone avrebbe declinato l’offerta del Besiktas, facendo così saltare una trattativa peraltro già imbastita. I turchi, infatti, si erano spinti fino a tre milioni di euro pur di accontentare le richieste del Milan e trovare una quadra. Messias, per motivi personali oltre che professionali, avrebbe comunque declinato.

La volontà del calciatore ha fatto la differenza, il Milan non si opporrà e tenterà di accontentare le sue richieste pur di liberarsene e far cassa. Allora ora le intenzioni del brasiliano sono chiare: in Italia ha costruito tutta la sua carriera ed in Italia vuol restare, in Serie A.

Ora come ora dai club italiani non sono arrivate offerte ufficiali. E per Messias c’è solo una reale opzione al momento. Trattasi del Torino di Urbano Cairo, che già da tempo è sulle tracce del giocatore. Anzi, a dirla tutta, fu il Milan a strappare Messias al Toro, che lo aveva praticamente bloccato dal Crotone. Il resto è storia.

Ma si sa, la storia spesso ritorna. E Torino è nel destino del calciatore: qui Messias ha lavorato e cominciato a giocare tra i dilettanti. Poi Casale, Chieri, Gozzano. Crotone e Milan come consacrazione. Una storia di quelle romantiche, è noto.

Ad oggi il Toro è interessato ma non si è ancora mosso con offerte ufficiali. Peraltro il rischio per il Milan è di una minusvalenza: Cairo vuol puntare sulla necessità di vendere dei rossoneri e sarebbe orientato a non superare i 500.000 euro per strappare Messias al Milan. Le prossime saranno settimane decisive.