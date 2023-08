Fuori dagli schemi di Pioli, può restare al Milan: decisione sorprendente

Dopo numerosi acquisti il Milan valuta colpi mirati che possano rispondere alle esigenze presenti nella rosa attuale di Pioli. Prima di ciò è necessario vendere i calciatori fuori dal progetto: uno tra questi , però, potrebbe ricevere una sorprendente conferma in rossonero.

Nella sessione corrente di calciomercato il centro sportivo di Milanello può essere paragonato ad un enorme porto di mare. Tanti calciatori sono entrati a far parte della famiglia milanista, altri ne sono usciti. Questo movimento potrebbe dilungarsi per altri 25 giorni circa, quando le porte del mercato si chiuderanno, almeno fino a gennaio.

A favorire questo “traffico” è la necessità del Milan di vendere i componenti dell’organico di Pioli non funzionali al progetto: a questa voce rispondono i profili di Origi, per cui non sono ancora arrivate offerte allettanti, De Ketelaere, pronto a trasferirsi in prestito a Bergamo, Ballo-Tourè, richiesto dal Werder Brema e Messias, “chiuso” dagli arrivi di Pulisic e Chukwueze. A questi può essere aggiunto anche Rade Krunic, fortemente desiderato dal Fenerbahce. Il rilancio del club turco è previsto in breve tempo: ad attenderlo ad Istanbul c’è il compagno di Nazionale Edin Dzeko.

In attesa di liberarsi degli esuberi, la società rossonera dovrà attivarsi per puntellare più reparti con colpi mirati: va colmata la mancanza di un regista puro (Dominguez in pole), unita all’esigenza di un altro attaccante qualora Colombo partisse oltre ad un centrale di riserva.

Milan, per la difesa possibile soluzione in casa: si valuta la permanenza

Dopo il trasferimento di Matteo Gabbia direzione Villareal ,il Diavolo si sta guardando intorno, alla ricerca di un quinto difensore. Per rispondere a tale necessità i rossoneri potrebbero optare per una decisione interna. Non è più da darsi per scontata la cessione di Mattia Caldara, soluzione low cost da considerare per i dirigenti di Via Aldo Rossi.

Il classe 1994 non ha preso parte alla tournée in America ma il destino potrebbe sorprendentemente cambiare in breve tempo. Dall’arrivo in rossonero avvenuto nel 2018, il bergamasco ha totalizzato solo due apparizioni in rossonero, seguite da diverse stagioni passate in prestito tra Atalanta, Venezia e Spezia.

Ad oggi il Milan non ha ancora ricevuto proposte ufficiali per l’ex nerazzurro, ma solo un sondaggio dal Hellas Verona. Ecco perchè l’ipotesi permanenza è in ascesa: tuttavia ciò potrebbe cambiare se i vertici milanisti mettessero nel mirino un giovane difensore. D’altronde si sa: le vie del mercato sono infinite