Furlani non cambia idea: deciso il futuro del giocatore

In un colloquio con il giocatore rossonero, Giorgio Furlani ha ribadito la volontà del club in merito al suo futuro con la maglia del Milan.

Dopo aver messo in atto un’importantissima campagna acquisti, suggellata da ben nove nuovi innesti messi a disposizione di Stefano Pioli, il dirigente rossonero dovrà ora fare i conti con il mercato in uscita. Sicuramente, di primaria urgenza rimangono le situazioni riguardanti i giocatori considerati ormai non più parte integrante dei piani del tecnico.

Tra questi rientrano ovviamente i giocatori non convocati in occasione del debutto stagionale in campionato contro il Bologna: Divock Origi, Alexis Saelemakers, Mattia Caldara e Fodé Ballo-Touré. Alla luce dell’inserimento tattico dei nuovi arrivati, la loro cessione risulta più che mai necessaria sia per motivi economici che al fine di evitare una certa sovrabbondanza per il resto della stagione.

Krunic aspetta il Fenerbache, ma il Milan spinge per la permanenza: la situazione

Oltre a loro, però, il Milan si è visto costretto a dover trattare anche la possibile cessione di un titolare nell’undici rossonero, che, almeno inizialmente, appariva fortemente intenzionato a chiedere il trasferimento in questa sessione estiva.

Il giocatore in questione sarebbe Rade Krunic, richiesto con insistenza nelle ultime settimane dal Fenerbahce, con il quale avrebbe già trovato un accordo sul suo eventuale ingaggio contrattuale, a cifre decisamente superiori rispetto a quelle percepite attualmente al Diavolo.

Dal canto suo, il club rossonero ha però prontamente rifiutato le prime offerte arrivate dal club di Istanbul, in quanto ritenute non adeguate al reale valore del calciatore: alla luce della sua importanza all’interno del progetto, Furlani e Moncada chiedono almeno 15 milioni di euro per la sua cessione.

Calciomercato, il Milan blinda Krunic: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, Krunic rimarrà al Milan anche nella prossima stagione.

Difatti, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già informato il centrocampista bosniaco che non attenderà ancora a lungo un eventuale rilancio del Fenerbahce: se non dovessero arrivare offerte irrinunciabili nell’immediato, l’ex Empoli verrà definitivamente tolto dal mercato, come da volontà dell’allenatore e della dirigenza.

In tale scenario, resta da capire se la società turca accetterà infine le condizioni poste dal Milan, ma il tempo a disposizione per chiudere l’operazione sembrerebbe ormai poco.