Futuro Colombo, c’è l’accordo: il Milan ha fissato la strategia

Il Milan vorrebbe rinnovare ulteriormente il contratto a Lorenzo Colombo, la firma si attende a breve

Il Milan, al momento, è alla ricerca di un nuovo attaccante, infatti, fino a pochi giorni fa, il futuro di Lorenzo Colombo al Milan era piuttosto incerto. Adesso, però, c’è uno spiraglio di luce nel suo cammino, per l’appunto, il club rossonero sembrerebbe pronto a rinnovare il contratto dell’attaccante italiano e prolungarlo fino al 2028. Tuttavia, allo stesso tempo, gli agenti di Colombo avrebbero un accordo con il Monza per far giocare l’attaccante in prestito nella squadra lombarda per questa stagione. A questa offerta il Milan non ha ancora dato il via libera, tuttavia, c’è ancora del tempo per definire tutto.

Il rinnovo di Colombo al Milan

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe rinnovato il contratto di Lorenzo Colombo fino al 2028. Infatti, fin quando il club rossonero non trovi un altro attaccante, vorrebbe tenere volentieri Colombo nella rosa di Pioli.

Dunque, adesso, non resta che attendere la firma di Colombo che potrebbe arrivare questa settimana o, al massimo, nella prossima settimana.