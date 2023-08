Futuro De Ketelaere, altre due squadre interessate: il Milan fissa il prezzo

De Ketelaere sempre più chiuso nelle rotazioni del Milan: il fantasista belga potrebbe valutare altre due nuove offerte arrivate dall’estero.

Continua la programmazione del mercato in casa Milan che, dopo i mesi di giugno e luglio a dir poco scatenati, vuole piazzare gli ultimi colpi, sia in uscita che in entrata. In particolar modo bisognerà sfoltire il reparto d’attacco, ricco di esuberi dopo la deludente campagna acquisti della scorsa estate.

Negli altri reparti non dovrebbero esserci stravolgimenti, ma si cercherà di vendere, o per lo meno mandare in prestito, diversi giocatori: da Ballo-Touré a Vasquez, passando per Adli, fino ad arrivare ai sopracitati esuberi offensivi, Origi e Rebic. L’attaccante croato, tuttavia, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Besiktas dopo l’accordo trovato tra i due club negli ultimi giorni.

De Ketelaere può salutare il Milan: Real Sociedad e Marsiglia sulle sue tracce

Nella lista dei possibili partenti c’è anche Charles De Ketelaere, arrivato nella scorsa estate dal Club Brugge per una cifra attorno ai 35 milioni di euro, che ha deluso in toto le aspettative del club e dei tifosi rossoneri. La sua cessione non è un’utopia e, anche a causa del nuovo modulo che ha in testa Pioli, il giocatore potrebbe non rientrare più nei piani della società. In Italia si sarebbe mossa l’Atalanta nelle scorse settimane per cercare di acquistarlo, ma le modalità dell’affare non convincevano a pieno la dirigenza del Milan che avrebbe rispedito al mittente l’offerta.

Anche dall’estero sono pervenute alcune proposte per il fantasista belga: le ultime, in ordine cronologico, sono quelle della Real Sociedad e del Marsiglia. Entrambe le società, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero messo nel mirino il giocatore per rinforzare le rispettive squadre. La dirigenza rossonera sarebbe disposta a cederlo ma soltanto a fronte di un’offerta che non permetta una minusvalenza. In tal senso bisognerà sborsare almeno 28 milioni di euro.