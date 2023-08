“Glielo porta in braccio”: Milan, Caressa spiazza i tifosi

Fabio Caressa ha spiazzato i tifosi del Milan durante Sky Calcio Club, parlando del possibile addio di un giocatore.

Manca ormai una settimana al classico gong che segnerà la fine della finestra estiva di calciomercato. Quindi, ancora per sette giorni, le notizie di mercato la faranno da padrone, nonostante la Serie A abbia già messo la prima, se non la seconda. Il Milan ha quindi questo lasso di tempo per provare a liberarsi di chi non rientra più nel progetto tecnico dello staff di Pioli.

Infatti la squadra di Furlani e Moncada ha già iniziato a lavorare sulla cessione di Saelemaekers, che potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi al Bologna. La squadra di Thiago Motta potrebbe piazzare l’offerta giusta nella giornata di oggi.

Tuttavia il belga non è l’unico giocatore su cui il Milan sta lavorando in uscita. Infatti i rossoneri vorrebbero cedere anche Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000, per provare a fare cassa in questi ultimi giorni di mercato.

L’operazione non è semplice. Pioli vorrebbe che il francese restasse all’ombra della Madonnina, mentre la dirigenza vede l’opportunità di crearsi un piccolo tesoretto da investire nelle ultime ore di mercato.

Il Milan infatti non accetterebbe offerte sotto i 20 milioni per il giovane difensore, rendendo la cessione più complicata, ma maggiormente redditizia. Anche perché Kalulu è stato accostato nelle ultime ore al Bayern Monaco, che punterebbe il francese per sostituirne un altro: Benjamin Pavard.

Kalulu al Bayern, il commento di Caressa

In questo intrigo di mercato era prevedibile che sarebbe venuto fuori qualche commento “simpatico”. Infatti la posizione di Kalulu all’interno del Milan è particolare. Il giocatore si era presentato alla grande due stagioni fa, figurandosi come uno dei protagonisti del Milan da Scudetto. Tuttavia le difficoltà della scorsa annata gli hanno fatto perdere il posto da titolare nei confronti di Thiaw ed ora il suo futuro in rossonero non è così certo. Proprio del suo futuro ha parlato in maniera scherzosa Fabio Caressa, durante la trasmissione Sky Calcio Club:

“Te lo dico io come reagisce il Milan se gli chiedono Kalulu: glielo portano in braccio”.

Dunque non il massimo della fiducia per il difensore francese.

Il commento è arrivato durante la fase finale della trasmissione, ovvero Il Senza Giacca, in cui Caressa ed i suoi ospiti assumo un tono più scherzoso nel raccontare le vicende del weekend di Serie A. Nonostante il tono del programma, c’è da notare come le quotazioni del francese in casa Milan sia probabilmente al minimo storico.

Infatti, ad eccezione di Pioli, la cessione di Kalulu sarebbe estremamente gradita in casa Milan. Inoltre, se consideriamo il possibile interesse del Bayern Monaco, le cose si fanno interessanti. Se i bavaresi accettassero l’offerta dell’Inter per Pavard, avrebbero circa 30 milioni da poter investire per il suo sostituto. Il Milan sta alla finestra pronto a raccogliere: anche se non fossero 30 milioni, il Diavolo potrebbe tentare l’assalto finale per Taremi.