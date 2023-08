Il Barcellona saluta Kessié, scelta la prossima squadra: il comunicato ufficiale

Nonostante non sia stato un titolare costante, ha giocato un ruolo chiave durante la stagione per la squadra di Xavi Hernández. Ha giocato 43 partite, a partire da 16, giocando un totale di 1803 minuti per il Club, principalmente nella seconda parte della stagione. Prima della Coppa del Mondo è stato il 19esimo giocatore più utilizzato ad aver giocato 12 partite. Dopo la Coppa del Mondo, è stato il 12° giocatore più utilizzato.

Alleato con la sua forza, potenza e lettura del gioco, il centrocampista ha mostrato la sua fame di segnare gol, anche nei momenti chiave, e di assistere nelle partite importanti. Kessié si è comportato particolarmente bene contro il Real Madrid. La semifinale di andata di Copa del Rey lo ha visto causare un autogol per mettere il Club in controllo del pareggio, e in LaLiga, ha segnato un gol memorabile nei tempi supplementari per mantenere il Barça 12 punti avanti ai loro avversari al secondo posto, oltre ad essere gol 3000 segnati al Camp Nou di Spotify.