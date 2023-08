Il ginocchio fa crack: il Milan gli dice addio

Dietrofront obbligato da parte del Milan, dopo che l’infortunio al ginocchio ha ulteriormente complicato la corsa all’obiettivo.

Una manciata di giorni manca ormai all’inizio del campionato di Serie A 2023/24, con il Milan di Stefano Pioli iscrittosi di prepotenza alla lista delle contender per il titolo. I rossoneri, dopo aver abdicato troppo facilmente dal trono di Campioni d’Italia, sono infatti pronti a ridare spettacolo sui campi italiani nonché pronti a ricucirsi sul petto quello scudo tricolore durato troppo poco sulla pelle del diavolo. Il tutto, è ovviamente figlio della campagna acquisti faraonica condotta dal Milan, riuscita a ricostruire un core saldo e forte dalle proprie ceneri.

Sportiello e Romero per rinforzare la panchina sono infatti due ottime operazioni di mercato, arrivate qualche istante prima degli affondi per Loftus-Cheek e Pulisic. I colpi Reijnders e Musah hanno dunque ridato linfa vitale ad un centrocampo spentosi in seguito all’addio di Tonali, con l’acquisto di Chukwueze a far esplodere completamente di gioia la piazza rossonera. Infine, un Okafor ancora in cerca di un ruolo ben preciso nello scacchiere di Pioli promette di aumentare la qualità del reparto offensivo nonché dell’intera rosa targata diavolo.

Un vero peccato dunque che, dopo un lavoro in entrata di tale calibro, sia venuto a mancare l’ennesimo colpo, causa un grave infortunio al ginocchio capace di scombussolare i piani rossoneri.

Il ginocchio di Timber fa crack, si complica la pista Tomiyasu-Milan

Titolare inamovibile del Bologna dal 2019 al 2021, il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu è da 2 anni alle prese con stagioni altalenanti in maglia Arsenal. Arrivato in quel di Londra con grandi prospettive per il futuro infatti, il terzino nonché centrale non è mai riuscito a replicare in maglia gunners quanto visto in Italia, fino al grave infortunio della scorsa annata che lo ha reso un esubero agli occhi di Arteta. Ecco dunque tanti club mobilitarsi per giungere al cartellino di Tomiyasu, offerto anche ad Inter e Milan.

Seppur il suddetto derby di mercato sembrava pendere notevolmente dalla parte nerazzurra, anche i rossoneri erano apparsi interessati al difensore nipponico, a causa di una situazione in difesa non propriamente rosea. Proprio quando il ritorno in Italia di Tomiyasu pareva in procinto di essere chiuso, ecco l’improvviso cambio di programma. Nel corso del primo impegno stagionale in Premier League dell’Arsenal, contrapposto al Nottingham Forest, il terzino Timber ha accusato un brutto infortunio al ginocchio, capace di fargli abbandonare anzitempo il campo fra l’apprensione generale dei fan.

L’olandese rischia infatti ora un lungo stop, con i piani dei londinesi che potrebbero esser stati scombussolati. Fino a qualche giorno fa ritenuto un esubero, Tomiyasu potrebbe sorprendentemente essere confermato dai biancorossi, come suggerito anche da mister Arteta nella conferenza stampa post-match. Un vero e proprio colpo di scena, che a causa di terzi fattori allontana definitivamente l’idea Tomiyasu dalle menti della società Milan.