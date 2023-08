Il Milan cerca un vice Theo, due nomi in cima alla lista

Il Milan si muove per completare la rosa. Società alla ricerca di un terzino sinistro per sostituire Theo. Due i nomi nel mirino!

I rossoneri stanno ultimando il completamento della rosa. Prima c’è bisogno di ultimare le cessioni. Ufficialità del prestito di Devis Vasquez allo Sheffield Wednesday arrivata nella giornata di ieri. Si attendono le cessioni di De Ketelaere verso l’Atalanta(tra oggi e domani si dovrebbe chiudere), Adli che interessa alla Salernitana, Messias in bilico tra Torino e Besiktas, Origi, Caldara, Lazetic, Ballo-Touré e Saelemaekers.

In caso di uscita del terzino sinistro senegalese, il Milan dovrà subito muoversi per prendere un eventuale sostituto sulla fascia di Theo Hernandez. Due i nomi principali sul taccuino della società di Gerry Cardinale, entrambi i nomi nel mirino sono italiani!

Due italiani in lizza per il posto di vice Theo

La società ha già sondato il territorio per due nomi in caso di probabile partenza di Ballo-Touré. Ad oggi il senegalese resta in uscita nonostante abbia rifiutato tutte le destinazioni fin ora presentatesi. Riccardo Calafiori e Pasquale Mazzocchi sarebbero i nomi nel mirino.

Il primo è un 21enne militante nel Basilea con un passato alla Roma. Per lui 37 presenze condite da 1 gol e 3 assist con la maglia della squadra svizzera. Il secondo è un 28enne di propensione offensiva che può giocare sulla fascia destra, ma anche a sinistra ed eventualmente anche come quinto di centrocampo. Milita nella Salernitana ed ha vissuto una stagione da protagonista nella scorsa annata con un infortunio importante nel mezzo.

Entrambi sarebbero due ottimi nomi per rinforzare i ricambi nelle gerarchie della squadra impegnata su tre competizioni diverse. Il capitolo entrate non si chiuderà con l’eventuale acquisto di uno dei due, ma occhio all’arrivo di un nuovo difensore centrale per sostituire Gabbia ed un centrocampista al posto dell’uscente Krunic.