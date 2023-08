Il Milan lo riporta in Serie A: ecco il sostituto di Krunic

Il Milan è pronto a riportare il calciatore in Serie A: è pronto ad essere il sostituto di Rade Krunic nel centrocampo rossonero.

Il calciomercato del Milan è stato fino ad ora decisamente scoppiettante, con la dirigenza rossonera che ha rinforzato moltissimo la rosa di calciatori a disposizione di mister Stefano Pioli. L’obiettivo del club di Via Aldo Rossi è certamente quello di ritornare in vetta al campionato e continuare a competere in Europa. Tra i nomi più altisonanti che sono arrivati a vestire la maglia del Milan, certamente i più importanti sono Christian Pulisic, Samu Chukwueze e Tijjani Reijnders, ma gli uomini mercato del club rossonero vogliono regalare almeno un altro rinforzo a Stefano Pioli.

Il centrocampista bosniaco Rade Krunic sembra sul piede di partenza, con tanti club interessati a lui ed al suo posto la dirigenza rossonera sta preparando un altro ottimo colpo per riportare in Serie A un forte centrocampista che nel passato recente ha fatto male in più occasioni proprio ai rossoneri. Per Krunic le offerte più insistenti arrivano dalla SuperLig Turca, in particolare dal Fenerbahce che sta premendo con insistenza per accaparrarsi ila centrocampista dal club rossonero. Per questo il Milan ha già individuato il suo sostituto, scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Torna in Serie A: è il sostituto di Krunic per il Milan

Stiamo parlando dell’ex Roma Jordan Veretout, che attualmente milita in Ligue 1 all’Olympique Marsiglia ed è nel mirino del Milan per sostituire Rade Krunic che potrebbe accasarsi in Turchia. Veretout rappresenterebbe un’ulteriore ciliegina sul mercato del Milan, visto che i rossoneri nel confronto tra entrate ed uscite si sono sostanzialmente rinforzati in ogni reparto, specialmente sulle fasce visto che sono arrivati Pulisic, Chukwueze e Okafor che all’occorrenza può essere utilizzato anche sulle fasce.

Per Veretout invece si tratterebbe di un gradito ritorno in Italia, visto che in Serie A il centrocampista francese ha già vestito le maglie di Fiorentina e Roma. Dopo la Roma, il centrocampista francese è tornato in patria al Marsiglia dove però l’amore, dal punto di vista tecnico, non è mai sbocciato e per questo si sta manifestando la possibilità per lui di tornare in Italia a vestire la gloriosa maglia del Milan. Per il Milan sarebbe certamente un ottimo rinforzo da mettere a disposizione di Stefano Pioli, che nel corso di questa stagione sarà impegnato in una fondamentale gestione della rosa, ora che gli elementi a disposizione di assoluto valore sono certamente di più rispetto all’anno scorso.