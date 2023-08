Cambia drasticamente la situazione per un esubero in casa Milan, d’improvviso schieratosi in opposizione ad una cessione che pareva ormai annunciata.

Non accenna a scendere dal piedistallo dei protagonisti del calciomercato italiano il Milan, cui colpi in entrata hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Un nuovo core di giocatori promette infatti di regalare gioie nell’immediato ai tifosi del diavolo, ora speranzosi di tornare a cucire lo scudo tricolore sul proprio petto. Superati dunque nel breve periodo gli addii di Maldini, Massara e Tonali, con i primi due sostituiti dal duo Furlani-Moncada ed il terzo cui mancanza è sopperita in seguito ai numerosi acquisti rossoneri.

Da Sportiello a Romero, passando per Reijnders e Loftus-Cheek fino ad arrivare al trio offensivo composto da Pulisic, Chukwueze ed Okafor. Il tutto, impreziosito anche dall’arrivo di Musah, a conferma del fatto che il Milan vuole lasciarsi alle spalle la deludente stagione vissuta nel 2023. Per farlo, oltre che acquistando, la società di Milano è ben consapevole dell’importanza assunta anche sul fronte cessioni, dove alcuni esuberi sono in procinto di lasciare. Fra questi però, un profilo in particolare avrebbe clamorosamente azzardato un dietrofront, con un’apparente cessione certa divenuta ora oggetto di dubbi.

Calciomercato Milan, Ballo-Toure potrebbe restare

Indiziato numero uno per una cessione, al termine della stagione 22/23, Fode Ballo-Toure ha d’improvviso cambiato le carte in tavola in casa Milan. Cercato anche in Italia dal Bologna, il senegalese era infatti in procinto di esser ceduto dopo aver convinto poco ed essere entrato a far parte della lista di esuberi rossonera. Rimasto fuori anche dalla tournée negli States, la dipartita del terzino sembrava dunque esser diventata una pura e semplice formalità, alimentata soprattutto dal forte interesse mostrato dal Werder Brema nelle ultime settimane. Il tutto è stato però stravolo fra la sorpresa generale dei tifosi secondo quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano rosa narra infatti di un accordo di massima solo ed esclusivamente fra i due club, con l’intesa fra il team tedesco ed il terzino che sembrerebbe ben lontana dallo sbocciare. Ballo-Toure potrebbe infatti rifiutare a sorpresa un’ipotesi cessione ormai tracciata, scombussolando notevolmente i piani del Milan. La stessa Gazzetta riferisce infatti la delicatezza della situazione, con il calciatore chiamato a colloquio sia con la società del Werder Brema che con quella rossonera. Il tutto, per convincere il senegalese a lasciare Milano dopo due annate abbastanza altisonanti, caratterizzate da pochi alti, tanti bassi ed innumerevoli panchine alle spalle di Theo Hernandez.