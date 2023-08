Il Milan pronto a cedere: serve il sostituto

Secondo quanto riportato da TMW il Cagliari, neo-promosso in Serie A, avrebbe chiesto informazioni al Milan per un attaccante.

A causa del protrarsi dei tempi di recupero dell’infortunato Gianluca Lapadula, il Cagliari starebbe pensando ad un rinforzo in attacco. La squadra di Claudio Ranieri, infatti, dopo la promozione in Serie A, grazie ai play-off, vorrebbe puntare su un giocatore capace ed adatto al campionato cadetto senza far accelerare pericolosamente il rientro dell’ultimo capocannoniere di Serie B.

Il calciatore in questione è Lorenzo Colombo, nell’ultima stagione al Lecce, con cui ha trovato una salvezza davvero meritata. Sono ben 36 i gettoni per lui, nell’ultima stagione tra Serie A e Coppa Italia condite da 6 reti e 2 assist in totale. Il classe 2002, nel Milan fin dalle giovanili, ha collezionato diverse esperienze in prestito, soprattutto in Serie B tra Spal e Cremonese, ed in A con il Lecce, in cui essendo al centro del progetto, è riuscito ad imporsi. Nell’ultimo campionato, non a caso, è stato suo il gol salvezza allo scadere, dal dischetto, a Monza.

Colombo-Cagliari, lo stato della trattativa

La trattativa fra il club sardo e quello rossonero è in fase avanzata, il calciatore ha dato il suo ok ma difficilmente si libererà se non per mezzo di un acquisto da parte dei rossoneri che possa rimpiazzarlo. Il valore di Lorenzo Colombo si aggira attorno ai 5 milioni di euro ma non è esclusa una possibile formula di prestito con obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Nel frattempo i rossoneri si guardano intorno e prestano attenzione alle possibili opportunità di mercato che potrebbero essere colte con la cessione di Colombo alla squadra sarda. Sul calciatore, insistente anche l’interesse di Genoa, Udinese ed in passato anche sotto i riflettori dell’Atalanta prima dell’affondo per Gianluca Scamacca.

Sul taccuino di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada spuntano i nomi di Armando Broja, classe 2001, ai margini del progetto di Pochettino al Chelsea che, nella scorsa stagione – sfortunata per mezzo di un grave infortunio – ha siglato appena una rete in 18 presenze totali; e di Hugo Ekitike, in forze al PSG, esubero di Luis Enrique. L’attaccante ex Stade de Reims, classe 2002, nella scorsa stagione ha totalizzato, nella Capitale francese, 4 gol e 4 assist in 32 partite totali tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, ma di queste solo 14 da titolare.

Un finale di mercato tutto da vivere per il futuro del giovane attaccante italiano e per la società rossonera.