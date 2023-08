Il Milan vince e convince a Bologna, Cardinale esulta: messaggio a Pioli e alla squadra

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” sulla vittoria del Milan in trasferta a Bologna.

Il Milan comincia benissimo la sua stagione: 2-0 al Bologna e tanta fiducia intorno alla squadra. Fiducia percepita anche dal proprietario, Gerry Cardinale, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti della sua squadra: “È stata una buona prima partita – afferma – si è visto il potenziale della squadra per essere competitiva“.

Cardinale su Pioli: “Mi congratulo con lui, partiamo da qui!”

Non sono mancate le congratulazioni anche a mister Stefano Pioli, il quale ha ricevuto gli elogi più sinceri da parte di Cardinale che, dal canto suo, ha assistito alla partita dal vivo per poi tornare a Milano e successivamente in America.

Le sue dichiarazioni: “La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui“. Da non escludere la sua presenza in casa, alla prima a San Siro, contro il Torino.