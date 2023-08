Il Psg lo mette fuori rosa: il Milan sogna il nuovo regista

Il Paris Saint Germain è infuriato e ha deciso di tenerlo fuori rosa, i tifosi del Milan sognano il super colpo a centrocampo.

Il calciomercato del Milan ha già regalato ai tifosi rossoneri tantissimi colpi, frutto della maxi cessione di Sandro Tonali al Newcastle United per una cifra monstre di circa 80 milioni di euro. La dirigenza rossonera però non ha intenzione di fermarsi dopo ben otto acquisti ed i tifosi stanno già sognando il super colpo di mercato dal Paris Saint Germain che sarebbe il coronamento di un calciomercato da record per il club.

All’ombra della Torre Eiffel è infatti iniziato il nuovo ciclo di Luis Enrique, con l’allenatore spagnolo che si è però trovato all’interno di un ciclone di calciomercato chiamato Kylian Mbappè. L’attaccante francese è ormai fuori rosa e il club sta facendo un vero e proprio braccio di ferro per impedirgli di andare al Real Madrid l’anno prossimo a parametro zero. L’attaccante però non è l’unico calciatore scontento a Parigi, con Neymar che avrebbe chiesto di essere ceduto e non solo. C’è infatti un altro calciatore che è ormai ai ferri corti con la società emiratina e potrebbe rappresentare una super occasione di mercato per il Milan.

Fuori rosa al Paris Saint Germain: il Milan sogna il colpaccio

Stiamo parlando di Marco Verratti, centrocampista italiano classe 1992 che è al Paris Saint Germain ormai da oltre 10 anni. Nel corso delle ultime settimane però si è incrinato definitivamente il rapporto tra il centrocampista abruzzese e il club parigino che lo avrebbe messo fuori rosa, invitandolo caldamente a trovarsi una nuova squadra il prima possibile. Su di lui c’era stato il forte interessamento dell’Al Hilal che aveva provato a convincerlo con una delle solite offerte monstre a cui ci stiamo abituando sempre di più nel corso di questa sessione di mercato.

Verratti però non vorrebbe ancora dire addio al calcio che conta e ovviamente aprirebbe di buon grado ad un ritorno in Italia, per giocare per la prima volta in Serie A, visto che il Paris Saint Germain lo prelevò dal Pescara direttamente dalla Serie B. Per il Milan ovviamente l’arrivo di Marco Verratti sarebbe il coronamento definitivo di un super calciomercato, con i tifosi che già sognano un centrocampo a tre formato da Ruben Loftus Cheek, Marco Verratti e Tijjani Reijnders pronto a riconquistare l’Italia e l’Europa nel corso della prossima stagione. Vedremo se nel corso delle prossime ore arriveranno accelerate decisive in tal senso.