Il Real ha chiamato il Milan: il ritorno di fiamma è quasi gratis

Real Madrid nel futuro del Milan: proposto un top player in uscita che farebbe le fortune dei rossoneri nella prossima stagione.

Contatti intensi fra il Real Madrid e il Milan, con il club di Florentino Perez che ha proposto ai rossoneri un giocatore ai margini del progetto tecnico di Carletto Ancellotti ma che ha ancora tanto da dare e da dimostrare. Il Milan apre alla trattativa, un’occasione da non lasciarsi sfuggire, essendo l’operazione quasi del tutto gratis, con l’ingaggio del calciatore unico ostacolo da superare.

Dani Ceballos – Milan è sempre più concreto: lo spagnolo è in uscita dal Real e il colpo sembra fattibile. Un ritorno di fiamma inaspettato dopo il suo rinnovo e in seguito ai contatti fra le due società già avuti nelle scorse sessioni di mercato.

Fiammata Milan sul mercato: in arrivo un pezzo da novanta

Il centrocampista dei Blancos e delle “Furie rosse”, Dani Ceballos, è nuovamente nel mirino del Milan, dopo che gli intermediari del giocatore e del Real Madrid hanno deciso di comune accordo di mettere il calciatore sul mercato. L’operazione dovrebbe presentare la formula del prestito secco con diritto di riscatto, e lo stipendio pagato interamente dal Milan. Una possibilità che porterebbe a Milan uno dei protagonisti dei grandi successi nazionali ed internazionali del Real degli ultimi anni ad una cifra irrisoria, aumentando il tasso tecnico e di esperienza in mezzo al campo in maniera esponenziale. Un altro punto a favore sarebbe che in questo modo, il Real Madrid si libererebbe temporaneamente dell’ingaggio pesante del giocatore che non troverebbe spazio nel folto e ricco centrocampo di Galacticos, forti dell’arrivo di Jude Bellingham. Insomma, una trattativa valida e accomodante per entrambi i club, soprattutto per il Milan che allungherebbe la profondità della sua rosa.

Nei prossimi giorni continueranno i contatti fra le due società e si cercherà di chiudere l’affare prima dell’inizio del campionato per regalare a Stefano Pioli un rinforzo importante a centrocampo.