Il vice Giroud può arrivare dalla Serie A, l’attaccante si offre al Milan

Il Milan è alla ricerca del vice per Olivier Giroud. L’attaccante a cui i rossoneri sono interessati gioca già in Serie A

Il Milan punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Nonostante i numerosi acquisti già portati a termine, il club rossonero non punta a fermarsi, infatti, al momento, sarebbero in trattativa per trovare il profilo perfetto come vice di Giroud. Al momento, uno dei candidati è Luka Jovic della Fiorentina che, con l’arrivo di Nzola e Beltran nella squadra toscana, sembra essere in uscita.

Il Milan è interessato a Jovic della Fiorentina

L’attaccante classe 1997 ha segnato ben 13 gol i 50 partite e, questo, ha catturato l’attenzione dei rossoneri. Infatti, secondo quanto riportato da Relevo, la Fiorentina ha proposto Luka Jovic al Milan per occupare il ruolo di vice di Giroud.

Al momento, tuttavia, non c’è stata ancora un’offerta ufficiale da parte del club rossonero per il centravanti. Dunque, non resta che attendere ulteriori informazioni riguardo la trattativa per Jovic.