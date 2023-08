Incredibile Lukaku: ennesimo colpo di scena

A circa una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la posizione di Romelu Lukaku continua a subire dei colpi di scena.

Vaga alla ricerca di una soluzione definitiva. In tanti lo corteggiano, ma nessuno ancora fa il passo decisivo. Il suo procuratore e l’avvocato lo propongono, tuttavia spunta sempre un intoppo. È questa per grandi linee la situazione che vive Romelu Lukaku. Al termine dell’ultima stagione sportiva, il centravanti belga ha lasciato l’Inter ed è rientrato al Chelsea, come da accordi. Nell’ordine di idee dei nerazzurri, ci sarebbero stati margini di trattativa per intavolare un ulteriore prestito. Non appena la società milanese ha preso tempo, nell’affare ha fatto capolino la Juventus e ha sconvolto i piani.

Il club bianconero ha letteralmente sedotto Romelu Lukaku, che – nonostante le dichiarazioni in passato sull’intenzione di non difendere in alcun modo la maglia della Juventus – è stato a lungo ad attendere, immaginando che potesse essere la sua giusta occasione, anche per divincolarsi definitivamente dai Blues.

Nonostante continuino a mantenere un occhio di riguardo, i dirigenti del congiunto torinese hanno poi preferito concentrarsi su altre faccende, anche perché Dusan Vlahovic è rimasto in rosa e c’è anche Moise Kean nel ruolo di punta centrale. Perciò sempre in Serie A ci stava riflettendo la Roma di José Mourinho ed è anche fuoriuscita la clamorosa ipotesi di divenire un attaccante del Milan.

Romelu Lukaku, il futuro prende una svolta inattesa: le indiscrezioni sulla prossima mossa

Gian Piero Gasperini si è opposto alla cessione di Duvan Zapata alla Roma, che aveva ritrovato nel profilo dell’attaccante colombiano le caratteristiche necessarie a completarne il reparto avanzato. Tuttavia, con il veto posto dall’allenatore dei bergamaschi, l’affare ha subito una brusca frenata e ciò ha riportato i giallorossi sul mercato alla ricerca di nuove opzioni. José Mourinho apprezza molto Lukaku e comincia a convincere della sua utilità anche il General manager, Tiago Pinto. Il problema principale è la richiesta di 35-40 milioni di euro per l’attaccante belga, che la Roma non intende corrispondere.

L’unica possibilità di negoziazione col Chelsea sarebbe il prestito gratuito con 3/4 dell’ingaggio del giocatore ad appannaggio del club della capitale. Un risparmio economico per gli inglesi, e non di più. A queste condizioni e con Lukaku che continua a rifiutare l’Arabia Saudita – secondo quanto riferito da Sky Sport – si apre un ulteriore scenario. Pare, infatti, che l’allenatore Mauricio Pochettino tenterà di sistemare la situazione. Il tecnico del Chelsea intende parlare faccia a faccia con Romelu Lukaku e capire se ci siano i margini per un ritorno in gruppo. Tenerlo da parte può essere controproducente e alla lunga il suo contributo potrebbe rivelarsi necessario per i Blues. La permanenza non è più da escludere.