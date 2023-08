Infortunio Dybala, forfait contro il Milan? L’esito degli esami

Paulo Dybala è in dubbio per la sfida con il Milan, dopo che l’argentino è uscito per infortunio in Verona-Roma.

Il Milan ha iniziato in maniera ottimale il proprio cammino in Serie A, raccogliendo due vittorie in altrettante partite. Sei punti in bacheca, frutto dello 0-2 esterno di Bologna e del 4-1 inflitto al Toro a San Siro. È vero che le due partite potrebbero rappresentare due impegni facili, alla prossima ci sarà la Roma, con i giallorossi che stentano a decollare.

Roma-Milan, le condizioni di Dybala

Inoltre la Roma dovrà fare a meno del suo gioiello più pregiato all’Olimpico. Infatti Paulo Dybala, uscito per infortunio al 68′ nella sfida con il Verona, non ci sarà contro i rossoneri. Tuttavia per Dybala non si tratta di nulla di preoccupante siccome gli esami di questa mattina non hanno evidenziato lesioni.

L’argentino non è nuovo a questo tipo di difficoltà, che l’hanno accompagnato per tutta la sua carriera. La Roma però può tirare un sospiro di sollievo, poiché le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, come riportato da SportMediaset. Infatti per l’argentino si tratterebbe solamente si un affaticamento post preparazione estiva.

Di conseguenza la Roma perderà l’uomo di maggior qualità per la partita più importante di questo inizio di stagione. Il Milan incassa e ringrazia, sempre con la testa rivolta alla terza vittoria consecutiva.