Infortunio gravissimo: dal Milan il possibile sostituto

Il top player si è infortunato e salterà praticamente tutta la stagione: il sostituto può arrivare dal Milan e fa tremare i tifosi.

Il calciomercato può essere influenzato da mille fattori e, con la stagione che è già iniziata in molti campionati europei, gli infortuni sono uno dei fattori che determinano i movimenti di mercato di una squadra. Basta pensare proprio al Milan, che a causa dell’infortunio occorso a Bennacer al termine della scorsa stagione, che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi, si è dovuto muovere in maniera massiccia sul centrocampo. Se uniamo all’infortunio di Bennacer anche la partenza di Tonali, allora è chiaro che si spiegano facilmente gli acquisti di Ruben Loftus Cheek, Yunus Musah e Tijjani Reijnders.

Stavolta però il Milan trema a causa non di un infortunio occorso ad un calciatore della rosa di Stefano Pioli, ma per un infortunio gravissimo che ha shockato un top club. Il Real Madrid infatti in pochi giorni ha dovuto faro i conti con due rotture del crociato: prima quello del portiere Thibaut Courtois e poi quello del difensore Eder Miliato. Per quanto riguarda il portiere, sembra ormai ad un passo l’arrivo di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea, mentre per quanto riguarda il difensore, il casting è ancora aperto ed il Milan trema.

Il Real Madrid pronto a fare la spesa in casa Milan

Tra i difensori che il Real Madrid ha messo nel mirino ci sarebbe anche Fikayo Tomori del Milan, con i tifosi rossoneri che tremano già all’idea che il club merengue possa portargli via il miglior difensore della squadra e leader della retroguardia a disposizione di Stefano Pioli. A quel punto il Milan dovrebbe intervenire con forza sul mercato, ma non sarebbe affatto facile sostituire un calciatore importante come il difensore inglese a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Tra i nomi che il Real Madrid sta valutando, oltre al difensore rossonero, ci sarebbe anche la possibilità di un clamoroso ritorno di Sergio Ramos nella capitale spagnola, visto che il difensore spagnolo è attualmente svincolato dopo l’esperienza agrodolce al Paris Saint Germain. Al momento i piani del club di Florentino Perez non sono ancora noti per la sostituzione del difensore infortunato, ma la sensazione è che i tifosi del Milan non possano essere tranquilli al 100% prima che il Real Madrid compri il sostituto di Eder Militao. La speranza è che il profilo di Fikayo Tomori non venga sondato fino in fondo dal club spagnolo.