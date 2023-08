Infortunio gravissimo: ora il Milan rischia il peggio

L’infortunio è gravissimo e rischia di stravolgere il calciomercato del Milan: i rossoneri ora rischiano davvero grosso.

Gli infortuni, si sa, rischiano di sconvolgere completamente i piani di una società, sia dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto in fase di calciomercato. Lo sa benissimo il Milan che è dovuto intervenire con forza in sede di mercato proprio per il lungo infortunio occorso a Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, infortunatosi in occasione della sfida contro l’Inter in Champions League lo scorso maggio, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio si è dovuto operare e vede ancora lontano il suo rientro in campo.

Il numero quattro del Milan prevede di rientrare in campo per il mese di gennaio e per questo è in serio dubbio anche la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con la sua nazionale. Proprio per la sua assenza il Milan è intervenuto fortemente sul mercato con l’acquisto di tre centrocampisti come Loftus Cheek, Reijnders e Musah. Stavolta però il club rossonero rischia di perdere una pedina fondamentale a causa di un effetto a catena che parte dall’infortunio di un big assoluto del calcio europeo. Scopriamo insieme i dettagli della situazione.

L’infortunio stravolge il mercato del Milan: i dettagli

Stiamo parlando del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, che ha subito nelle ultime ore un gravissimo infortunio al ginocchio, precisamente al legamento crociato anteriore, che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi. Il club madrileno è già pronto a intervenire con forza sul mercato per sostituire quello che nell’ultima stagione è stato il miglior portiere del panorama calcistico internazionale. Per questo motivo, il Real Madrid starebbe già sondando i profili dei portieri più importanti, tra cui ovviamente figura anche il nome di Mike Maignan del Milan.

Per cedere il portiere, il club rossonero dovrebbe ricevere un’offerta davvero fuori mercato, visto che oltre ad essere il portiere più forte della Serie A è anche un leader dello spogliatoio rossonero. Al momento l’idea Maignan non è la prima nella mente dei dirigenti del Real Madrid che starebbero pensando ad operazioni di tipo diverso, soprattutto dopo le folli spese già effettuate in questa sessione di calciomercato e la futura spesa da affrontare per Kylian Mbappè. Al momento rispetto a Maignan sono in vantaggio i profili di Mamardashvili del Valencia e lo svincolato David De Gea. Per ora quindi i tifosi del Milan possono stare un po’ più tranquilli.