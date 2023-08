Inizia la Serie A: designato l’arbitro di Bologna-Milan

Sul proprio sito ufficiale, l’AIA, ha designato la squadra arbitrale per la prima gara in campionato tra Bologna e Milan.

Nel prossimo week-end partirà, finalmente, il campionato di Serie A 2023/24. A dare il via saranno le sfide di sabato 19 agosto delle ore 18:30 fra Empoli e Hellas Verona ed i campioni d’Italia in carica del Napoli impegnati in trasferta con il rientrante Frosinone.

Il Milan andrà in trasferta a Bologna per inaugurare il proprio percorso nel posticipo di lunedì 21 agosto alle ore 20:45 con le certezze del mercato e le insidie di un esuberante Bologna, orfano di Marko Arnautovic passato all’Inter.

Designazioni arbitrali, l’AIA ha scelto il direttore di gara di Bologna-Milan

La prima giornata di Serie A vede l’esordio stagionale, in questo campionato, dell’esperto Luca Pairetto, direttore di gara della sfida. Ad assisterlo pronti Berti e Cipressa. Al Var ci sarà Marini, AVAR Maggioni.