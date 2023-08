Inter, annuncio ufficiale: il Milan è avvisato

Il mercato del Milan è ancora in fieri. Intanto si accende il derby coi cugini dell’Inter, che hanno avvisato i rossoneri su un obiettivo.

Milan ancora in fase di rodaggio, come si è percepito ieri al primo Trofeo Silvio Berlusconi. Ma la sensazione, con conferme del campo, è che Pioli abbia la squadra giusta per puntare in alto. E cioè allo scudetto, in primis, e alla Champions League subito dopo. Lo stesso tecnico, ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria ai rigori del suo Milan contro il Monza, si è detto contento del mercato e soddisfatto della rosa a sua disposizione.

In attesa di qualche cessione, tuttavia, il mercato in entrata del Diavolo è tutt’altro che finito. Certo, ci sarà da essere lesti e tempestivi per bruciare la concorrenza, magari su obiettivi comuni. Nelle scorse ore, a Milanello, è arrivato un avviso direttamente da Appiano Gentile: i cugini dell’Inter sono pronti a tutto pur di strappare al Milan un obiettivo di mercato.

C’è l’annuncio ufficiale dell’Inter: i nerazzurri ‘avvisano’ il Milan

Anche l’Inter è al setaccio del mercato per puntellare la rosa di Inzaghi. Per un Thuram che entra c’è un Lukaku che esce definitivamente dai pensieri dell’Inter. Ergo: serve un attaccante. E il mercato offre tante opportunità. L’ha detto Piero Ausilio, diesse nerazzurro, anch’egli ieri presente all’U-Power Stadium di Monza per il memorial Berlusconi: “Balogun è un’opportunità, come altre” – ha detto a Sport Mediaset. Ma è noto che Folarin Balogun sia anche un obiettivo rossonero.

Centravanti statunitense di New York, naturalizzato inglese, Folarin Balogun è uno dei prodotti più interessanti partoriti dal settore giovanile dell’Arsenal. Con i Gunners ha fatto tutta la trafila, fino al debutto in prima squadra nel 2020. Dopodiché prestiti: Middlesbrough prima, Stade de Reims poi. In Ligue1 la consacrazione: col Reims Balogun ha totalizzato trentanove presenze e ventidue gol. Numeri importanti per un classe 2001. Normale che sia finito nel mirino di non poche squadre.

Il Milan segue il ragazzo da tempi non sospetti. Contatti, ammiccamenti, più di un pensiero. Ma non manca la concorrenza: in primis del Monaco, che vorrebbe riportarlo in Ligue1. E dell’Inter, ovviamente: Ausilio ha fatto esplicitamente il suo nome, ma la verità è un’altra.

Inter ed Arsenal si parlano da tempo, i contatti sono continui ed anzi, tra le parti, filtra ottimismo. Da Milano potrebbe partire presto un’offerta da trentacinque milioni per convincere l’Arsenal a cedere, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan è avvisato.