Kessié all’Al-Ahli, il Milan ci guadagna: le cifre dell’incasso

Franck Kessié è ufficialmente un nuovo centrocampista dell’Al-Ahli, il Barcellona si è accordato per il trasferimento ma è anche il Milan a guadagnarci.

L’ex centrocampista dell’Atalanta ha raggiunto l’accordo con il club arabo, nonostante il forte interessamento della Juventus che, negli ultimi giorni, si era fatta avanti per acquistarlo. Accordo, però, non trovato con il club catalano che ha ceduto all’Al-Ahli l’ivoriano per 12,5 milioni di euro.

Il 26enne percepirà ben 14 milioni netti a stagione, dopo un anno davvero pessimo e messo ai margini della rosa dopo il rifiuto di Xavi.

Il Milan guadagnerà dalla cessione di Kessié: ecco perchè

Il Milan incasserà il contributo di solidarietà, che spetta alle società che hanno avuto come tesserato il calciatore in questione dal 12° al 23° anno di età, e consiste nel 5% della cifra di ogni trasferimento, ad eccezione dell’indennità di formazione, che vedrà coinvolto il giocatore.

Kessié ha vestito la maglia rossonera dal 21° al 23° anno di età e percepirà poco più di 187mila euro. All’Atalanta e al Cesena, club in cui ha giocato l’ex Barcellona, andranno 62.500 euro.