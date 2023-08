Kjaer in partenza? Nuovo nome dall’Argentina per la difesa del Milan

Futuro ancora in bilico per Simon Kjaer: il Milan si cautela e lavora per un eventuale sostituto proveniente dall’Argentina.

Sono settimane molto importanti in casa Milan: si continua a lavorare in ottica calciomercato per garantire a mister Stefano Pioli una rosa più lunga e competitiva in vista della prossima stagione, nella quale i rossoneri vogliono migliorarsi dopo aver ottenuto la qualificazione alla UEFA Champions League.

L’inizio della Serie A 2023-2024 è molto vicino. Infatti, il Milan affronterà il Bologna nella prima gara di campionato. La sfida valevole per la prima giornata si terrà lunedì 21 agosto alle ore 20:45, mentre i rossoneri esordiranno davanti ai propri tifosi sabato 26 contro il Torino, nello storico impianto San Siro.

Questa finestra di mercato può essere considerata una delle più sorprendenti per il club rossonero. All’inizio tra la tifoseria regnava scetticismo e critiche nei confronti della società, in seguito alla cessione di Sandro Tonali, diventato un nuovo giocatore del Newcastle per 80 milioni. Oggi il clima è cambiato, i tifosi del Milan sono entusiasti della campagna acquisti fatta e non vedono l’ora di vedere le new entry all’opera.

Uno dei reparti che ha subito più cambiamenti è il centrocampo. Dopo la cessione di Tonali, sono arrivati Reijnders, Loftus-Cheek e Musah. Nelle ultime ore sembrano anche crescere le possibilità di vedere Rade Krunic ancora in rossonero, mentre Bennacer non inizierà la stagione a causa dell’infortunio rimediato qualche settimana fa.

Inoltre, anche il reparto offensivo ha subito molti stravolgimenti. Noah Okafor è pronto a rimpiazzare Ante Rebic, mentre per rinforzare il pacchetto di esterni offensivi sono arrivati Romero, Pulisic e Chukwueze. Invece, Junior Messias è diventato un nuovo giocatore del Genoa, mentre Rafael Leao ha rinnovato e rimarrà a Milano.

Mercato Milan, Kjaer non basta: occhi su Pellegrino per la difesa

In difesa, Stefano Pioli potrà contare su Theo Hernandez e Davide Calabria, due terzini considerati inamovibili. Tomori, Kalulu e Thiaw sono i punti fermi al centro, mentre la cessione di Matteo Gabbia potrebbe costringere la dirigenza rossonera ad acquistare un altro centrale.

La permanenza di Simon Kjaer a Milano non è assicurata e le condizioni fisiche del difensore danese non sono ottimali. Secondo quanto riferito da Tyc Sports, il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo per la difesa. Si tratta di Marco Pellegrino, calciatore classe 2002 in forza alla Platense.

La novità importante riguarda il conduttore dell’affare, ovvero Sebastian Ordonez, presidente della società argentina. Il patron sudamericano potrebbe addirittura presentarsi in Italia per accelerare la trattativa che porterebbe Pellegrino al Milan. Il difensore vanta 1 gol in 17 presenze con il club argentino.