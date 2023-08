Kjaer via dal Milan? Una squadra di Serie A fa sul serio per il danese

Il Milan potrebbe salutare Simon Kjaer, il giocatore potrebbe lasciare Milano ma non l’Italia dato che su di lui c’è l’interesse di un club di Serie A.

La stagione del Milan è iniziata nei migliori dei modi con una bella vittoria contro il Bologna per 0-2, ma quest’anno il Milan ha fatto un buon lavoro anche in chiave calciomercato. A proposito di mercato ormai manca veramente poco e anche questa sessione sarà giunta al termine e tutti i club si concentreranno esclusivamente sui propri obiettivi in campo.

Nel frattempo però la dirigenza rossonera in quest’ultima settimana potrebbe lasciare andare un altro giocatore e portare nella cassa del Milan altri soldi, si tratta di: Simon Kjaer difensore rossonero. Il giocatore negli ultimi mesi non ha convinto molto, mostrando un certo calo fisico che ha fatto un pò pensare il Milan sul tenerlo o meno.

Il Genoa piomba du Kjaer

Mentre il Milan riflette, nel frattempo, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe già l’interesse di un altro club per il difensore danese.

Il club in questione è sempre italiano e si tratta del Genoa, che dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 1-4 ha sollevato un pò di incertezze sulla tenuta difensiva della formazione ligure, motivo per il quale si vorrebbe cercare di rafforzare il reparto negli ultimi giorni di mercato.