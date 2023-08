Krunic al Fenerbahce, ultimatum del Milan: decisione presa sul futuro

Continua la telenovela in casa Milan per trattenere Rade Krunic dalle sirene turche del Fenerbahce.

Il centrocampista bosniaco del Milan è nell’occhio del ciclone a causa di una lunga trattativa del Fenerbahce che lo vede coinvolto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il calciatore dovrebbe rimanere alla squadra rossonera.

Non a caso la dirigenza ha dato un ordine di scadenza al club turco e al calciatore: in caso di mancato accordo scatterà automaticamente il rinnovo per l’ex Empoli.

Ingaggio super per Krunic: si lavora per il rinnovo

Se da una parte le sirene turche attraggono Rade Krunic a causa del ricco ingaggio offertogli, tra i 3 e i 3,5 milioni, la società rossonera vuole avvicinarsi allo stipendio avversario alzando quello corrente, 1,2 milioni, e garantendogli una popolarità differente rispetto ad un trasferimento in Turchia.

Le parti sono a lavoro ma la decisione dovrà essere imminente: in caso di cessione il Milan dovrà ritornare sul mercato per rimpiazzarlo.