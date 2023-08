Krunic lascia il Milan? Il club rossonero fissa il prezzo

Dopo la partenza di Sandro Tonali, il Milan potrebbe salutare molto presto un altro centrocampista: Rade Krunic.

In casa Milan, il calciomercato estivo non è ancora finito. Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, il club rossonero aspetta l’arrivo del centrocampista Musah. Tuttavia, il calciomercato non è fatto solo di nuove entrate, ma anche di cessioni. Dopo la partenza di Sandro Tonali, il club rossonero è sempre più vicino ai saluti di un altro centrocampista.

Krunic in partenza? I dettagli

Il centrocampista rossonero Rade Krunic potrebbe lasciare il Diavolo per partire in Turchia. Tutto ciò, però dipenderà dalle cifre proposte.

Inoltre, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha riportato in un tweet le seguenti parole:

“Krunic-Fenerbahçe: il Milan chiede 12 milioni più bonus”

Al momento, il club rossonero chiede 12 milioni più bonus per il calciatore bosniaco. Tuttavia, la richiesta rossonera sembra elevata rispetto all’offerta fatta dal club turco, ma il Fenerbahçe non sembra intenzionato ad arrendersi subito.