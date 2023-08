La mossa del Milan stravolge tutto: “Cambiato l’obiettivo”

Mercato in grande fermento per il Milan, società che è fino a ora sicuramente la più attiva tra le big: una mossa del club rossonero rischia di stravolgere tutti i piani.

Il mercato del Milan è sicuramente tra quelli più interessanti, oltre che intriganti, dell’intera Serie A. Tantissimi i colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera: da Pulisic a Okafor, passando per i vari Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze e Musah. Tutti affari che, sulla carta, possono dare una mano importante in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza è quello di ritornare fin da subito competitivi per lo Scudetto, oltre che a confermare il già ottimo percorso in Champions League che si è fermato a un passo dalla finale della competizione.

Novità, ora, sono previste per quanto riguarda le operazioni in uscita: diversi sono i calciatori che a questo punto sono finiti nella lista dei possibili sacrificabili. Tra loro c’è sicuramente Charles De Ketelaere che, stando alle ultime novità, è ormai a un passo dal passare a titolo temporaneo all’Atalanta. Chi, invece, potrebbe non rientrare in questo discorso è un calciatore che nella passata stagione è stato in prestito e che ora ha la possibilità di potersi giocare le sue chances in maglia rossonera. Fattore che, evidentemente, ha spinto la società rossonera a ripensare sulle proprie strategie in entrata.

Colombo verso la permanenza: c’è l’indizio

Il calciatore in questione è Lorenzo Colombo, calciatore su cui il Milan ha fatto valere il controriscatto ai danni del Lecce, club in cui ha militato nella scorsa stagione.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui è confermata la volontà di voler puntare su Colombo in vista della prossima stagione. Su di lui c’era l’interesse del Cagliari che, dopo l’infortunio di Gianluca Lapadula, è alla ricerca di una prima punta. Dopo le complicazioni derivate dalla scelta del Milan di trattenere Colombo, in queste ore è spuntato il nome di Gaich. L’ex Benevento – stando alla medesima fonte – sarebbe infatti finito nella lista del mercato del Cagliari, alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto di mister Ranieri. Un ulteriore indizio sul fatto che il Milan non intende affatto lasciar partire Colombo, che a sua volta cercherà di ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di mister Stefano Pioli. Il tutto, mentre la società è al lavoro, come detto in precedenza, per piazzare gli altri esuberi per evitare una rosa in eccessivo sovrannumero.